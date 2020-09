Il boom di giochi online : i preferiti dagli italiani?

Internet è un posto davvero ricco di spunti ed interessi, oltre a comunicare con amici e familiari e ad agire come una gigantesca enciclopedia, la rete offre anche una miriade di divertenti giochi online. Sono disponibili tantissimi giochi, da quelli che migliorano le tue capacità cognitive a quelli che sono solo un modo semplice e divertente per passare il tempo.

Ma con centinaia e migliaia di giochi online disponibili a portata di mano, a volte può essere un po 'difficile trovare i migliori. Ormai esistono diversi siti affidabili dove giocare ed in molti - come su starcasino - è possibile registrarsi ed ottenere facilmente dei bonus e giri gratuiti.

I videogiochi sono diventati mainstream, passando da computer ingombranti e console costose ai dispositivi mobili che abbiamo in tasca ogni giorno. Ora più persone stanno giocando. Che si tratti di giochi casuali per giocatore singolo che possono essere giocati ovunque e in qualsiasi momento su uno smartphone, o di giochi Battle Royale come Fortnite.

I giocatori giocano una media di sette ore e sette minuti a settimana. Questo numero è aumentato del 19,3% rispetto allo State of the Online Gaming Report dello scorso anno. L'emergenza Covod-19 ha sicuramente alimentato questo mercato - come per altre attività online che in questo periodo sono letteralmente esplose - e che è diventato una vera alternativa ai classici giochi a cui eravamo abituati.

Più della metà delle persone che giocano ai videogiochi ogni settimana si considera un giocatore occasionale. Con così tanti giocatori, non sorprende che i giochi per giocatore singolo (come Candy Crush, Angry Birds e Spider Solitaire) vengano giocati più spesso.

Ecco i migliori 5 giochi online

Magic The Gathering Arena

Il gioco di carte più famoso e popolare al mondo, continui aggiornamenti che introducono nuove carte e modalità di gioco, sicuramente un titolo consigliato a tutti gli appassionati di giochi di carte magiche.

Dauntless

Stiamo parlando di un gioco gratuito che permette di giocare in co-op con tre amici per affrontare una serie di colossi sempre più difficili, ognuno caratterizzato da attacchi e abilità particolari. Assicurati di formare una squadra affiatata, perché nei combattimenti più difficili, il lavoro di squadra sarà l'unica arma in grado di abbattere queste bestie mammut.





Guild Wars 2

Il gioco è pieno di attività da completare, dalla classica ricerca sugli NPC agli eventi mondiali in cui tutti i giocatori possono lavorare insieme per sconfiggere un potente boss o aiutare un villaggio divorato dalle fiamme.

Eve Online

Un gigantesco simulatore spaziale di CCP Games caratterizzato da un mondo di gioco in continua espansione, con mega-corporazioni gestite da intere legioni di giocatori e, a volte, gigantesche battaglie spaziali. con più di 5.000 piloti partecipanti.

Hearthstone

Supporta centinaia di diversi stili di gioco che gli utenti possono personalizzare creando il loro mazzo perfetto. Il cuore del gioco rimane nelle sue partite online competitive, ma grazie all'espansione Dungeon Run, puoi goderti un'esperienza single player altrettanto stimolante e divertente. Se ti piacciono i giochi di carte, dovresti assolutamente provare la versione gratuita di Hearthstone.