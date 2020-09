Grande Fratello Vip, il topless di Dayane Mello fa impazzire la rete

Ma ieri sera il regista si è soffermato troppo su di lei... La modella brasiliana si stava preparando per un bagno in vasca con Adua Del Vesco con cui sembra aver instaurato un buon rapporto, infatti si vede l'armonia, visto che si parla anche di progetti comuni da realizzare una volta conclusa l'esperienza della casa .

Prima di scivolare nella vasca, però, si è verificato un incidente vietato ai minori: Dayane Mello è entrata in bagno ma quando ha aperto la porta per uscire non aveva ancora indossato il costume da bagno e è stato praticamente vista in topless. Una visione angelica, più che uno scandalo e da casa gli spettatori ringraziano sinceramente!