LG VELVET REGALA IL DUAL SCREEN!

Fino al 15 ottobre acquistando LG Velvet in omaggio LG Dual Screen e una cover protettiva

LG Velvet, lo smartphone dal design elegante e raffinato che offre funzionalità ideali per la creazione di contenuti, stupisce ancora i consumatori con una nuova promozione dedicata agli amanti del multitasking e della multimedialità. Dopo il successo registrato con la promozione di lancio, infatti, ritorna un’altra esclusiva promozione dedicata a LG Velvet: fino al 15 ottobre LG Electronics (LG) offre in regalo l’esclusivo accessorio Dual Screen e una pratica cover protettiva a tutti coloro acquisteranno Velvet nei principali negozi di elettronica e telefonia mobile.

LG DUAL SCREEN – il regalo

Il Dual Screen è un secondo display da 6,8 pollici con tecnologia OLED identico al display principale di Velvet. Senza questa incredibile promozione viene commercializzato al prezzo consigliato al pubblico di 249,90 euro.

Una volta agganciato a Velvet, permette di usare due app simultaneamente, una su ciascuno schermo. Per esempio è possibile chattare sul display principale mentre si guarda la partita sul dual screen, oppure usare i social network e contemporaneamente fissare un appuntamento in calendario, magari mentre si leggono le e-mail. Collegato al Dual Screen, Velvet si trasforma in una console portatile in cui il secondo schermo funziona come un pad virtuale personalizzabile. Le possibili combinazioni sono potenzialmente infinite per uno smartphone che diventa il perfetto alleato anche per lo smart-working, grazie inoltre al supporto delle penne attive.

In più LG Dual Screen è un accessorio sganciabile e utilizzabile solo quando necessario. Rimuovendo il Dual Screen, infatti, LG Velvet continuerà a essere uno smartphone caratterizzato da una straordinaria leggerezza e praticità.

LG VELVET E DUAL SCREEN – la promozione

Per accedere alla promozione bastano pochi semplici passi. Dopo aver acquistato LG Velvet in uno dei negozi aderenti, è sufficiente registrare i dati di acquisto sul sito www.lgforyou.it entro quindici giorni di calendario per poter così godere della promo e ricevere il regalo a casa propria. La promozione è valida fino al 15 ottobre nei negozi TIM e nei principali negozi di elettronica di consumo e fino al 10 ottobre sul portale Amazon.it.

Informazioni dettagliate e tutte le limitazioni sono consultabili scaricando il regolamento completo dell’iniziativa disponibile sui sito www.lg.com/it/promotions.

La promozione è un’occasione unica per scoprire LG Velvet, lo smartphone che fa dell’eleganza e la maneggevolezza la sua cifra distintiva: grazie alle fotocamere alloggiate a filo sotto il vetro, al design simmetrico, al vetro ricurvo frontale e posteriore e a uno spessore di soli 7,9mm per soli 180g di peso, è uno smartphone tutto da toccare.

Disponibile in 4 brillanti colori, LG Velvet è ideale per creare contenuti: gira video super stabili, scatta foto chiare anche di notte e cattura i suoni più flebili (ASMR). Sarà come avere il cinema in tasca.

