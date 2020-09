Amazon Luna sfida Stadia sul cloud gaming

Amazon ha svelato “a sorpresa” il proprio servizio di cloud gaming Luna. Questo sevizio che utilizzerà Amazon Web Services (AWS) ci farà giocare in tutti i luoghi con tutti i dispositivi, inclusi iPhone e iPad.

Inizialmente Luna sarà disponibile su PC, Mac, Fire TV Amazon, iPhone e iPad tramite app web e arriverà presto una versione pure per Android.

Per quanto riguarda l’abbonamento, Amazon ne offrirà uno chiamato Luna +, che dà accesso a una libreria di giochi ad circa 5,99€. Luna + includerà una serie di giochi come Resident Evil 7, Control e A Plague Tale: Innocence ecc. Amazon promette qualità fino a 4K con 60FPS per alcuni giochi, anche se inizialmente sarà di 1080p. Infinesarà possibile giocare su due dispositivi alla volta.

Annunciata anche una partnership con Ubisoft, per offrire un plus all’abbonamento, che darà accesso a giochi come Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 e Immortals: Fenyx Rising il giorno del loro lancio.

Ecco l’elenco dei giochi disponibili.

Resident Evil 7

Control

Panzer Dragoon

A Plague Tale: Innocence

The Surge 2

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Iconoclasts

GRID

ABZU

Brothers: A Tale of Two Sons

