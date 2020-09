LG OLED CX: IL 48? CHE PROMETTE PIÙ INTRATTENIMENTO

LG Electronics celebra l’arrivo del nuovo OLED CX 48’’, che porta la rivoluzione dell’OLED in un polliciaggio inedito per la tecnologia, premiando i clienti attraverso un’importante campagna promozionale

LG Electronics ha recentemente introdotto sul mercato italiano il TV OLED CX da 48’’, polliciaggio inedito per i TV con tecnologia OLED, che rende disponibile a sempre più persone l’esperienza cinematografica senza compromessi offerta dai TV con pixel auto-illuminanti del brand.

LG OLED CX 48’’ risponde infatti alla grande richiesta del mercato di un TV che fosse in grado di garantire gli impareggiabili livelli di qualità della tecnologia OLED su un polliciaggio inferiore. Il nuovo LG OLED CX 48” nasce essenzialmente per rispondere alle esigenze di due target: chi ha limitazioni di spazio in casa ma vuole poter godere dell’eccezionale qualità di immagine di LG OLED, e i gamers più esigenti che puntano a un’esperienza di gioco realistica e ultra-immersiva con tutti i vantaggi delle funzionalità dell’HDMI 2.1 e del supporto a NVIDIA G-SYNC.

Per supportare l’arrivo del prodotto sul mercato italiano, LG Italia ha sviluppato un’importante campagna che garantisce numerosi vantaggi per i clienti. In particolare, chi acquisterà un OLED CX 48’’ entro il 25 ottobre 2020, direttamente dall’Online Shop di LG riceverà in omaggio:

– le innovative cuffie wireless LG Tone Free HBS-FN6 con raggi UV Nano che le igienizzano in fase di ricarica

– un carnet di codici Rakuten TV per la visione di 10 film, validi su tutti i titoli in modalità noleggio sulla piattaforma

Inoltre, a fronte dell’acquisto contestuale di una soundbar LG in promo i clienti potranno richiedere un rimborso del 50% del valore di quest’ultima, affiancando il suono ricco e coinvolgente offerto dai prodotti audio di LG alla migliore esperienza visiva garantita da LG OLED CX 48’’.

LG OLED CX 48’’

LG OLED CX 48’’ garantisce una qualità d’immagine eccellente grazie agli oltre 8 milioni di pixel su uno schermo da 48 pollici, garantendo il massimo dell’intrattenimento da casa grazie anche all’integrazione delle principali app TV (tra queste Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV, Chili, DAZN, Mediaset Play, NowTV, Rakuten, Raiplay e YouTube) e alla compatibilità con le piattaforme Google, Amazon e Apple.

Come i modelli di polliciaggio superiore, LG OLED CX 48’’ offre inoltre tutte le tecnologie per garantire il massimo dell’intrattenimento: da film e serie TV con la tecnologia Auto Genre Selection affiancata a Dolby Vision IQ e il Filmmaker™ mode, allo sport con la funzione Sports Alert e la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, fino ad arrivare al gaming con il supporto a tutte le funzionalità dello standard HDMI 2.1 utilizzate dalle console next-gen e la compatibilità con NVIDIA G-SYNC®.

Il cuore tecnologico del modello è il processore a (Alpha) Gen 3 AI con algoritmi di deep-learning che porta la qualità di immagini e suoni a livelli senza precedenti attraverso numerose funzioni studiate appositamente per riprodurre efficacemente tutti i tipi di contenuti.

Infine, l’interfaccia smart TV webOS si caratterizza per le numerose caratteristiche di intuitività e rapidità, come l’accesso rapido ai contenuti e il telecomando puntatore con microfono.

Leggi su insidethegame.home.blog