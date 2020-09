Roberta Ragusa, il marito Antonio Logli si sposa con Sara Calzolaio

Antonio Logli, 57 anni condannato definitivamente a vent'anni di carcere per l'omicidio e la distruzione del cadavere della moglie Roberta Ragusa, ha chiesto a Sara Calzolaio, attuale compagna, di sposarlo. Lo ha fatto in prigione con un anello, un anello di plastica che ferma i tappi delle bottiglie. L'annuncio, in esclusiva, è tratta dal settimanale "Giallo".

L'ingresso in cella e poi il blocco che ha interrotto le visite al carcere ha solo rallentato la corsa verso il coronamento di questo amore sullo sfondo della maledetta vicenda della scomparsa di Roberta Ragusa, misteriosamente scomparsa a Gello di San Giuliano Terme - in provincia di Pisa - la notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012. "Fa male, fa male, Roberta non si meritava tutto questo. Si sposa, noi non abbiamo nessun posto piangila ", una delle cugine di Roberta Ragusa.

Un amore, quello tra Antonio Logli e Sara Calzolaio, che per giustizia sarebbe stato la scintilla del delitto il cui movente, secondo i giudici, andrebbe ricercato nel logorio del rapporto coniugale e con l'intenzione di Logli di sbarazzarsi di sua moglie per continuare liberamente il rapporto con l'amante. Sara e Antonio si erano conosciuti nel 2004. Si sono amati per otto anni all'insaputa di Roberta. Il segreto, infatti, verrà svelato solo quando inizierà il mistero e Roberta sparirà per sempre da San Giuliano Terme. Mentre Sara prende il suo posto a casa Logli.

Nell'intervista concessa a "Giallo", Sara Calzolaio si dice convinta dell'innocenza di Logli. Sara e Antonio vogliono sposarsi e vorrebbero farlo anche con rito religioso, oltre che civile: entrambi hanno infatti abbracciato la dottrina evangelica e hanno iniziato il cammino per il battesimo. La vicenda è confermata da Anna Vagli, la criminologa della difesa Logli guidata dall'avvocato milanese Simone Ciro Giordano e conclusa pochi giorni fa con l'investigatore lucchese Davide Cannelle.

"La promessa di matrimonio risale a prima del lockdown - spiega Vagli -. Una promessa rinnovata due settimane fa quando si sono visti in video. Logli e la Calzolaio hanno iniziato questo percorso nella dottrina evangelica che lo stesso Antonio sta proseguendo in carcere dove riceve le visite di un pastore. Per la celebrazione religiosa è presumibile che debbano attendere che Logli torni libero". In sede civile, invece, non ci sarebbero problemi dopo che il tribunale di Pisa ha disposto la rettifica dello stato civile di Roberta Ragusa. Fino a qualche settimana fa infatti mancava il riconoscimento formale che la donna fosse morta.