Milan, anche Zlatan Ibrahimovic positivo al Covid

Zlatan dovrà saltare almeno stasera la partita di Europa League con il Bodoe e - a meno che non risulti negativo a due tamponi - non sarà in campo per i playoff di Europa League e gare di campionato con Crotone e Spezia. Lo scenario più probabile al momento è che Ibrahimovic sarà nuovamente disponibile dopo la sosta per le Nazionali (la Serie A si concluderà nel weekend del 10-11 ottobre) ma chiaramente ogni giorno tutto può cambiare a seconda l'evoluzione del virus.

Si legge nella nota diffusa dalla società : "AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi".