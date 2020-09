App per imparare la scienza in modo dinamico e divertente

Gli smartphone non ci mantengono semplicemente connessi permanentemente a livello sociale o per motivi professionali, sono anche degli ottimi strumenti che facilitano l’apprendimento di diverse specialità e aree di conoscenza, grazie alla connessione ad internet.

In questo oceano di possibilità non resta fuori quasi nessun campo del sapere in cui non sia possibile acquisire conoscenze attraverso app o l’accesso a internet. Se sei un appassionato di scienza oggi ti presentiamo alcune app che non possono mancare nel tuo smartphone e che arricchiranno enormemente la tua cultura in questo ambito.

Mathway

L’app ideale per gli amanti della matematica. Permette di realizzare diversi calcoli matematici di aree come algebra, precalcolo, calcolo, statistica e trigonometria. Il suo punto forte è che offre la possibilità di visualizzare tutti i passi che hanno portato alla risoluzione dell’operazione proposta, un ottimo metodo di apprendimento attraverso il ripasso.

Essential Anatomy

Disponibile a pagamento per Android e iOS è una della più complete per quanto riguardo lo studio di organi e parti del corpo umano. Se sei uno studente o un autentico appassionato di questo argomento vale la pena fare un piccolo investimento per avere sempre a portata di mano un’app che ti spiega l’anatomia di ossa, cuore, cervello e di dieci sistemi come quello respiratorio, circolatorio, nervoso, digestivo, ecc. I grafici in 3D offrono dettagli sorprendenti che la rendono un’app imprescindibile anche per professionisti.

Gene Screen

Con un’interfaccia semplice e chiara questa app permette di capire come si ereditano i tratti genetici recessivi e le malattie. Grazie all’informazione che offre in ogni sezione l’utente può capire che cos’è la genetica ed accedere ad una mappa interattiva di malattie ereditarie in diverse culture ed etnie.

3D Brain

Un’altra app interessante per gli amanti del corpo umano, aiuta a familiarizzare con l’attività cerebrale. Vengono spiegate 29 strutture cerebrali ed è possibile ruotare l’immagine e fare zoom, include anche dati scientifici sulle conseguenze dei danni di ognuna di queste aree e che implicazioni cerebrali hanno le malattie mentali.

Star Walk

Passiamo a parlare di astronomia con questa app che permette di cercare stelle e pianeti e di vedere in tempo reale dove sono posizionate le costellazioni rispetto alla propria posizione nello spazio. Basta muovere lo smartphone rivolgendolo verso il cielo per capire come è posizionata la volta celeste rispetto a noi.

Leafsnap

Uno strumento pensato per riconoscere alberi, basta fare una foto a una foglia e l’app la analizza per identificare correttamente la specie di albero. È stata sviluppata da ricercatori di famose università americane ed oltre ad aiutare a riconoscere alberi è in grado di identificare fiori, frutti, cortecce e molto altro.

Periodic Table

Memorizzare tutti i nomi e i simboli degli elementi chimici può risultare complicato, questa applicazione sviluppata dalla Royal Society of Chemistry offre una descrizione dettagliata degli elementi chimici secondo categoria, stato, struttura cristallina, simbolo, numero atomico, punto di fusione e molto altro. Corredata di immagini, rende la chimica un gioco da ragazzi per tutti.