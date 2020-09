Maneater: Ray-Tracing, 4K HDR 60 FPS per Xbox SX e PS5

Tripwire Interactive e Deep Silver celebrano più di un milione di unità vendute di Maneater con un aggiornamento gratuito next-gen questo novembre



Sulla scia di un lancio spettacolare sulle attuali console e su PC sull’Epic Games Store, lo sviluppatore e publisher Tripwire Interactive ed il partner retail e publisher Deep Silver, Inc, sono felici di annunciare che Maneater ha venduto oltre un milione di unità in tutto il mondo . Per celebrare questo importante traguardo e il numero crescente di giocatori che hanno navigato con successo nelle dure acque di questo action RPG in mare aperto (noto anche come ShARkPG), Tripwire Interactive e Deep Silver hanno deciso di condividere i primi dettagli su ciò che i giocatori possono aspettarsi da Maneater su Xbox Series X e PlayStation®5. Completamente evoluto per la prossima generazione di console, Maneater supporterà Ray-Tracing, 4K HDR nativo a 60 FPS e nuovi effetti di luce che daranno vita ad un mondo sottomarino come solo le console di nuova generazione possono fare. I possessori di Xbox Series S beneficeranno anche di una maggiore fedeltà grafica e frame rate. Anche la versione PC di Maneater riceverà aggiornamenti di nuova generazione all’inizio del 2021 e maggiori informazioni su questi miglioramenti arriveranno nei prossimi mesi.



I giocatori che possiedonoManeatersu Xbox One o suPlayStation®4 riceveranno un aggiornamento completo gratuito, quando le loro console si evolveranno!



Gli aggiornamenti di prossima generazione per Maneater saranno disponibili al lancio per Xbox Series X e Xbox Series S il 10 novembre 2020 e per PlayStation®5 il 12 novembre 2020 (Nord America, Australia e Nuova Zelanda) e il 19 novembre 2020 (Europa).



Disponibile su PlayStation®4, Xbox One, e PC (su Epic Games Store), Maneater invita i giocatori a provare una delle più grandi fantasie marine controllando il più feroce predatore dei mari: uno squalo terrificante!



Maneater è un titolo single player, open-world action-RPG (ShARkPG) dove TU sei uno squalo. Iniziando come un piccolo cucciolo di squalo toro dovrai sopravvivere al mondo duro per farti strada nell’ecosistema. Per fare questo, esplorerai un vasto e variegato open world incontrando diversi nemici – sia umani che selvatici. Trova le giuste risorse per crescere ed evolvere ben oltre ciò che la natura ti permetterebbe per creare lo squalo più adatto al tuo stile di gioco. Questo è un bene, perché finalmente potrai vendicarti del crudele pescatore che ha cercato di smembrarti, diventando un enorme squalo, un predatore leggendario. Mangia. Esplora. Evolviti.



“Il team di Tripwire è entusiasta della grande accoglienza ricevuta da Maneater da quando è stato lanciato all’inizio di quest’anno e non vede l’ora che i giocatori provino l’emozione di giocare nei panni di uno squalo mortale in tutta la sua potente gloria sulle console di nuova generazione.” Ha dichiarato John Gibson, CEO di Tripwire Interactive. “Con le console di nuova generazione, Maneater non è mai stato così bello, grazie all’incredibile ray tracing e la fluidità di gioco 4k a 60 FPS, ma le avventure non si fermeranno qui, poiché i fan possono aspettarsi presto notizie ancora più incredibili sul futuro di Maneater.”

Maneater caratteristiche chiave:



· Completamente evoluto per le console di nuova generazione: il re degli abissi tornerà più potente che mai nella prossima generazione di console. Le feature dell’hardware di nuova generazione, tra cui ray-tracing, supporto 4K HDR nativo a 60 FPS fluidi come la seta, nuovi effetti di luce lussureggianti, feedback coinvolgente grazie ai controller DualSense di PlayStation®5 e altro ancora, offriranno ai giocatori l’esperienza definitiva.



· Mangia: nutriti di umani, consuma nutrienti e trova rari bottini per evolverti oltre quanto la natura ti consentirebbe.



· Esplora il golfo: esplora sette grandi regioni, comprese le baie della costa del golfo, le spiagge del resort, i moli industriali, l’oceano aperto e altro ancora. Sperimenta un mondo vivo con un ciclo giorno/notte completo.



· Evolviti in una leggenda: sblocca una serie di varie evoluzioni migliorando e potenziando il tuo squalo nella campagna.



· Una storia unica: gioca una storia complete narrata da Chris Parnell (Rick and Morty, Saturday Night Live, 30 Rock) sullo sfondo di un reality TV show.



· Combattimento diversificato e avvincente: combatti contro feroci predatori selvaticio contro vari tipi di cacciatori umani.

