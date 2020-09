L’importanza della sicurezza informatica per il mondo del gioco online

Per chi vive la rivoluzione digitale in maniera attiva, lavorando in smart working o svolgendo attività di tempo libero, di creazione di contenuti video, audio o di testi, il tema della sicurezza informatica costituisce un argomento centrale con cui quotidianamente deve fare i conti. L’aspetto certamente più importante è dato oggi dalla conoscenza e dalla consapevolezza di quello che rientra nel cybercrime. Maggiori informazioni possiamo acquisire su questo argomento, maggiori possibilità avremo di scamparla a un potenziale attacco hacker. Ovviamente per un utente medio il rischio si riduce sensibilmente, visto che oggi ogni sito che si rispetti ha un sistema di protezione a prova di ransomware.

Quanto è importante la sicurezza informatica oggi

Ci sono però molti siti internet dove è necessario registrarsi con un nome utente e una password per potervi accedere. Pensiamo ad esempio allo stesso social network Facebook. Ogni giorno condividiamo informazioni e potenziali dati sensibili sulla nostra identità virtuale. Proprio per questo motivo è necessario aumentare il livello di protezione e acquisire maggiore consapevolezza in termini di cyber sicurezza. Prendiamo come esempio il settore della video ludica e dei casino online sicuri dato che durante gli anni passati, anche i siti di gioco hanno subito spesso attacchi informatici, volti alla creazione di sistemi di truffa, phishing informatico, acquisizione dei dati sensibili e nei casi peggiori anche la perdita del credito e quindi dei soldi dei propri utenti.

Case study: come evitare una frutta informatica

In qualche occasione invece sono stati proprio gli utenti a tentare una truffa o una vincita illecita nei confronti dei casinò digitali. Vi sono stati diversi casi scoperti e smascherati, con cifre piuttosto elevate, come accaduto ad esempio a un casinò di Malta, appartenente al circuito delle sale da gioco virtuali. A organizzare questo sistema di truffa era stato un giovane finlandese, il quale con un sistema piuttosto sofisticato era riuscito a sottrarre alla sala da gioco ben 250.000 euro, in piccole tranche, senza destare, apparentemente, particolare sospetto. Figurava da terminale che l’operazione fosse una semplice vincita in una delle tante attrattive del casinò in questione. A lungo andare però vennero rivelate delle irregolarità che portarono gli addetti alla sicurezza alla scoperta di questo sistema di frode, messo in atto da un giovane talento informatico che all’epoca era addirittura minorenne.

I fondi stanziati nel mondo per la sicurezza informatica

Eppure, sempre nel corso del 2018 sono stati stanziati e spesi ben 113 miliardi di dollari, in termini mondiali, per la sicurezza informatica. Protezione della rete, servizi collegati, sistemi di crittografia: sono queste le basi che costituiscono la sicurezza informatica, che spesso deve funzionare da vigilante per i nostri conti online. Eppure se fino a qualche tempo fa l’accesso del nostro smartphone poteva costituire il ventre molle della nostra personale sicurezza informatica, oggi anche i dispositivi mobili hanno dei sistemi di protezione creati a regola per darci maggiori assicurazioni circa i nostri conti online o qualsiasi altra informazione sensibile contenuta nei nostri dispositivi. Tuttavia ci sono alcune accortezze che bisogna considerare.

Regole e accortezze da adottare per evitare problemi di sicurezza informatica

Cambiare spesso la password, non lasciare i propri dispositivi incustoditi in ogni ambiente esterno, lavorativo, di svago, ecc. Un aspetto fondamentale è rappresentato infine da chi accede a internet attraverso wi-fi, in quel caso assicuratevi che il vostro dispositivo non effettui un accesso all’home banking o ad altri sistemi simili. Non potete mai essere sicuri che vi stiano spiando. Basta ad esempio una telecamera ambientale che osserva le vostre mani mentre digitate una password per arrivare ad ottenere i nostri dati sensibili. Tutto questo vale anche per il gioco online e per i casinò digitali, dove il servizio offerto attualmente è basato su moderni e sofisticati sistemi di sicurezza basati sulla crittografia.

Lo stato delle cose per i casinò digitali in Italia

Oggi il settore dei casinò online in Italia mostra un dato in netta crescita, rispetto a quello che abbiamo visto durante gli anni scorsi. Durante il primo semestre è stata infatti registrata una crescita significativa per l’intero comparto, in particolare per tutte le attrattive dei casinò online quale roulette, blackjack, poker online, slot machine e video poker. Non solo il semestre del 2020 ha dato un segnale di crescita, ma anche il dato che riguarda l’inizio del secondo semestre indica un buon risultato operativo, che per la prima volta dal 2017 supera il 30% di crescita, per un settore attualmente in espansione ma che deve ancora risolvere delle criticità a livello programmatico e tecnologico.

L’innovazione tecnologia per il settore della videoludica

L’innovazione tecnologica è un tema sempre centrale per quanto riguarda il gioco online, visto che le cose possono sovente cambiare nel giro di poco tempo. Si pensi ad esempio al fatto che oggi la maggior parte degli utenti utilizzi dispositivi mobili come smartphone e tablet, mentre fino a qualche anno fa lo strumento ideale per il gambler era stato il proprio laptop. Per questo motivo sono cambiate anche le gerarchie dei giochi e il flusso del pubblico, che si è orientato sempre di più verso giochi veloci e duttili, come ad esempio il blackjack, la roulette o le stesse slot machine. L’innovazione tecnologica per il gioco online è un punto centrale oltre che la base di partenza per ottenere margini di crescita di un settore in continua evoluzione. Il volto dei casinò online presto potrebbe cambiare ancora, al fine di adeguarsi ai tempi che stiamo vivendo e attraversando. Lo stesso tipo di logica che oggi vale per il gaming e per il mondo delle console di ultimissima generazione, potrebbe determinare il nuovo trend anche per l’industria del gambling di domani. Proprio per questo motivo il tema della sicurezza informatica sarà ancora centrale per i casinò virtuali.