Al Grande Fratello Vip è passione tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli

Il Grande Fratello è appena iniziato e i vip non si sono persi nulla in pochi giorni, nemmeno uno sfratto. Il cantante Fausto Leali, infatti, è stato squalificato dal match perché ha usato commenti razzisti nei confronti di Enock Barwuah (fratello del calciatore Mario Balotelli).

Tra i concorrenti in gara ci sono ?Pierpaolo Petrelli e la showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci. E i due sono stati protagonisti di un momento davvero emozionante, durante l'ultima puntata del "Grande Fratello Vip" in diretta su Canale 5.

Il test settimanale consisteva in un bacio tra due concorrenti, necessario per catturare il budget della spesa. Alfonso Signorini, vista subito una certa intesa tra Petrelli e Gregoraci, ha deciso per la coppia. Pierpaolo subito domanda per essere il compagno di Elisabetta e Alfonso accetta volentieri.

Il test prevedeva il bacio sott'acqua, ma la cosa non è andata per il verso giusto. A questo punto è intervenuto Signorini: “La prova non è stata superata. Se volete, però, potete recuperare i secondi con un bacio lunghissimo non in apnea se volete la spesa" Petrelli e Gregoraci hanno subito acconsentito e così si sono concessi un lungo, vero bacio.

Il bacio è durato 20 secondi e subito il popolo del web è andato in tilt. Potrebbero essere queste le condizioni perché nasca una nuova coppia nella casa del "Grande Fratello Vip"?