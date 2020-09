Il quiz matematico che spopola sul web: Ecco la risposta, riesci a risolverlo?

Il web sta letteralmente impazzendo, pochissime persone trovano la soluzione a questa equazione. Se indovini la matematica, sei un genio. Nessuno riesce a trovare la soluzione.

Divertiti e sii sorpreso cercando di indovinare la risposta corretta. Se ti piacciono i quiz matematici, prova a domandare ai tuoi amici, anche i più preparati hanno avuto serie difficoltà. A guardarla, la risposta sembra ovvia e tuttavia non è affatto scontata. Questo calcolo ha diviso gli utenti di Twitter.

qual è la risposta a 8 ÷ 2 (2 + 2)?

Un'equazione e tante risposte diverse. Questa equazione è un vero dilemma. Gli insegnanti e persino i calcolatori mostrano risultati diversi. Diciamo che tra le possibili risposte, ci sono due esiti che hanno diviso di più il web, i sostenitori della risposta 16 e quelli che sostengono che la risposta è 1.

Ciò che ha messo in difficoltà gli appassionati di matematica è la mancanza di segni di spunta che rende questo calcolo molto ambiguo e lascia spazio a molteplici interpretazioni dell'equazione. Questa confusione, tuttavia, non implica che non esista una soluzione specifica.

Qual è la risposta? Secondo gli esperti, la risposta è 16. La divisione e la moltiplicazione hanno la stessa priorità. Risultato: seguendo l'ordine dell'equazione da sinistra a destra, facciamo 8 diviso 2 prima di moltiplicare per 4. Il risultato è 16.