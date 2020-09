Microsoft apre ai pre-order di Xbox Series X Series S

L’attesa è ormai agli sgoccioli: a partire dalle ore 9.00 di oggi, sul Microsoft Store (Link Xbox Series X, Link Xbox Series S) e presso i principali retailer online e insegne di elettronica, partiranno i pre-order per Xbox Series X e Xbox Series S, disponibili rispettivamente al prezzo di 499,99€ e 299,99€.

Progettate per la nuova generazione di console ed entrambe dotate di un processore appositamente ideato, Xbox Series X e Xbox Series S sbarcheranno sul mercato italiano il 10 novembre.

Di seguito le principali caratteristiche:

Xbox Series X è la console più veloce e più potente di sempre, che spinge performance, velocità e compatibilità a livelli mai visti. Series X include una CPU 8 core Zen 2, in grado di fornire una potenza di calcolo 4 volte superiore rispetto a Xbox One, e racchiude 12 teraflop di GPU, con un livello di fedeltà visiva senza precedenti e una completa immersione con i giochi in 4K nativi e capacità fino a 8K. Abbinata alla memoria GDDR6 con la larghezza di banda più elevata di qualsiasi console di nuova generazione, Xbox Series X offre agli sviluppatori la possibilità di spingere al limite la loro creatività.

Priva di lettore di dischi e perfetta per giocatori digital-first, Xbox Series Sinclude una CPU 8 core Zen 2, garantendo la velocità e le performance della nuova generazione all’interno dell’hardware più piccolo mai progettato da Xbox, a un prezzo accessibile. Xbox Series S fornisce prestazioni circa 3 volte superiori rispetto a Xbox One ed è stata progettata per far girare giochi a 1440p fino a 60FPS. La console è simile a Xbox Series X in termini di performance I/O e di CPU, rendendo più semplice per sviluppatori la possibilità di fornire le stesse ottime prestazioni di Xbox Series X, eseguendo il rendering a una risoluzione inferiore.

Ma non solo! A partire dal 10 novembre, si amplia l’intera famiglia di accessori e periferiche firmate Xbox, con l’arrivo degli esclusivi controller Carbon Black, Robot White e Shock Blue, dotati di design modernizzato e tutti disponibili al prezzo di 59,99 euro. In arrivo il 10 novembre anche il nuovissimo Xbox Kit Play and Charge, la batteria ricaricabile che consente di alimentare il proprio hardware mentre si gioca, a partita finita o quando la console è in standby in meno di 4 ore, al prezzo di 22,99 euro.

Leggi su insidethegame.home.blog