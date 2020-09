Duplice omicidio a Lecce : uccisi l'arbitro Daniele De Santis e una donna

Dalle prime notizie divulgate si è verificato un violento scontro in un edificio di via Montello, la strada che attraversa viale Gallipoli.

L'uomo sarebbe un arbitro di calcio: sarebbe Daniele De Santis, 30 anni, arbitro spesso coinvolto in Serie C. La donna è Eleonora Manta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Per il momento non si conoscono altri dettagli. I corpi delle due vittime sarebbero stati trovati sulle scale del condominio. Secondo quanto riferito, alcuni testimoni hanno visto un uomo scappare con un coltello.