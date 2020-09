Raffaella Fico in lingerie fa impazzire la rete... Perfezione assoluta!

Il lato B dell'ex Lady Balotelli lascia i fan senza fiato. Raffaella Fico posa in lingerie e le fan impazziscono per le curve mozzafiato della showgirl. Insieme a lei c'è il nuovo fidanzato Giulio Fratini che, in un'istantanea social, rivela di essere a pochi passi da lei. Allo stesso tempo davanti all'obiettivo e senza mai perdere di vista.

La foto in bianco e nero è molto erotica: Raffaella indossa tacchi alti, slip in pizzo e un top trasparente che dà libero sfogo alla fantasia. I riccioli le coprono la parte centrale della schiena e non si sa se indossi un reggiseno o meno. "Che spettacolo meraviglioso", "Perfezione assoluta", "favoloso" scrivono i fan in delirio.

In una seconda inquadratura, Fico appare seduta sul letto in un completo di pizzo nero che mette in risalto la sua scollatura floreale. Tra i tag anche quello del suo principe azzurro, presente anche lui durante gli shoot hot.