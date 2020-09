Commandos 2 e Praetorians Remaster disponibili

LE REMASTER IN HD DI COMMANDOS 2 E PRAETORIANS SONO ORA DISPONIBILI PER PLAYSTATION 4 E XBOX ONE

Finalmente disponibili le remaster dei due titoli di Pyro Studios

Il publisher Kalypso Media e gli sviluppatori Yippee! Entertainment, Ralylight Games e Torus Games hanno oggi annunciato che Commandos 2 & Praetorians: HD Remaster Double Pack è ora disponibile per PlayStation 4 e Xbox One.

Il double pack contiene le remaster di entrambi i titoli iconici, ciascuno disponibile per l’acquisto individuale tramite PlayStation e Microsoft Store. Le remaster includono una grafica in alta definizione dei due titoli di Pyro Studios, l’aggiunta di nuovi tutorial e missioni della campagna, supporto per i controller, nonché una versione integrata della modalità multiplayer di Praetorians – HD Remaster.



Commandos 2 – HD Remaster e Praetorians – HD Remaster sono già disponibili per PC tramite Steam e tramite il Kalypso Store. La versione Nintendo Switch di Commandos 2 – HD Remaster arriverà questo inverno.



Commandos 2 & Praetorians: HD Remaster Double Pack e i singoli titoli, sono ora disponibili per l’acquisto per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e sul Kalypso Store.



Kalypso Livestream

I fan desiderosi di guardare uno sneak peak esclusivo di Commandos 2 – HD Remaster possono seguire il livestream con Patrick Leuschner di Kalypso Media, questa sera alle 19.00 sul canale ufficiale Twitch di Kalypso



In Commandos 2 – HD Remaster, prendi il controllo di un gruppo d’élite di commando alleati che devono avventurarsi in profondità nel territorio nemico e utilizza la loro esperienza combinata per completare una serie di missioni progressivamente impegnative. In questo classico che definisce il genere della seconda guerra mondiale, esplora ambienti interattivi e usa set di abilità uniche per completare missioni apparentemente impossibili.



Caratteristiche principali:

• Sperimenta ogni tutorial e missione della campagna in alta definizione

• Accedi a veicoli, scenari e armi autentiche della Seconda Guerra Mondiale come carri armati e bazooka

• 10 missioni in 9 ambienti giorno/notte, tutte con effetti meteorologici realistici

• Arrampicati e nuota per portare a termine missioni in ambienti completamente interattivi

• Gioca nei panni di un cast eclettico di personaggi, tra cui Green Beret, Sniper e Whiskey the dog

• Sperimenta abilità e approcci



In Praetorians – HD Remaster, rivivi il celebre real-time strategy in tempo reale in alta definizione. Ambientato tra le macchinazioni politiche di un impero romano emergente, dimostra il valore di un legionario sui campi di battaglia dell’Egitto, i teatri di combattimento della Gallia e il cuore dell’Impero stesso in Italia, nella crociata per diventare imperatore. Impara a combinare le unità e sfrutta le debolezze del nemico per emergere vittorioso.



Caratteristiche principali:

• Potenza militante con tutorial rimasterizzati, campagne e missioni schermaglia

• Gioca da solo o testa a testa con il multiplayer completamente integrato

• Scegli tra tre eserciti, ciascuno con un assortimento di punti di forza e di debolezza unici

• Gioca attraverso 20 missioni della campagna ambientate in Egitto, Gallia e Italia

• Utilizza personaggi e tipi di unità, ciascuno con abilità e formazioni uniche

• Usa terreni diversi per pianificare strategicamente le battaglie

• Affronta combattimenti frenetici in tempo reale

