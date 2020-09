Al Gf Vip lo scherzo a Patrizia De Blanck : Siete degli str...

Grande Fratello Vip, litigio furioso in casa. Patrizia De Blanck fuori di sé. "Sei str ...". Compagni di stanza incredibili. Ieri pomeriggio la contessa si è scatenata, lanciando insulti agli altri concorrenti. In particolare Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli. Ma andiamo con ordine.

I ragazzi di casa hanno organizzato uno scherzo a Patrizia De Blanck. Hanno nascosto il carrello con tutti i suoi vestiti nel magazzino, lasciandole solo una camicetta. Quando la contessa si rese conto che tutti i suoi vestiti erano spariti, i concorrenti le dissero che era stata la produzione a prendere tutto.

Patrizia De Blanck ha iniziato a innervosirsi: «Venerdì c’è la puntata, vogliono che vada con il c... di fuori? Ho solo una maglia…». I coinquilini rincarano la dose: «Hanno spostato anche le nostre cose, hanno mischiato anche la nostra biancheria intima…».

La contessa s’infuria, ma per placarla Tommaso Zorzi e gli altri confessano la burla riportando i vestiti in salone. A quel punto, Patrizia De Blanck se la prende con i ragazzi: «Siete degli str.... Vaff...». I gieffini, dopo un attimo di sgomento, scoppiano in una risata.