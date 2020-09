Cecilia Rodriguez bomba sexy... senza reggiseno fa impazzire i fan

Vacanza in archivio per Cecilia Rodriguez, tornata a Milano dopo un'estate trascorsa tra gite in barca e relax a bordo piscina. Se i bikini sono tornati nell'armadio, la voglia di sedurre è rimasta la stessa. La bella Argentina si riflette in una vetrina al centro, vestita di shorts in denim e una camicetta corta e ampia che svolazza al vento e mette in risalto i suoi capezzoli.

Non ci vuole molto a Cecilia per incuriosire i suoi sostenitori. Sexy e provocante, lascia che i dettagli scatenino fantasie e quei capezzoli che spingono contro il tessuto leggero non passano inosservati ai fan. Si lascia baciare dal vento che le scuote i capelli, mentre filma il momento e lo condivide sui social.