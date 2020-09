GTA Online: ricompense per chi ha una buona mira

Alzati in volo e ottieni ricompense triple in Salti di rigore di gruppo. Grandi ricompense per chi ha una buona mira

Conquista i cieli a bordo di una Ruiner 2000 munita di paracadute e centra un bersaglio volante. Se riuscirai a raggiungerlo illeso, assicurati di tenere a bada i tuoi avversari: qui giocare sporco non è un’opzione, è un imperativo! Salti di rigore di gruppo frutterà ricompense triple fino al 23 settembre.

Ricompense triple in Re della collina

Magari senti il bisogno di qualcosa di classico. Hai voglia di gloria senza tempo? Scegli la competizione intrisa di sangue di Re della collina e sbaraglia i tuoi oppositori in un caro, vecchio scontro diretto. Ne uscirai coperto di sangue, interiora e ricompense triple.

Ricompense doppie nelle vendite di carichi aerei

Proprio come le strade e le stradine di Los Santos, anche le sue rotte aeree sono piene di pericoli: chi le percorrerà per vendere carichi illegali nelle vendite di carichi aerei di Contrabbandieri riceverà ricompense doppie. Fai spiccare il volo ai tuoi affari acquistando un hangar dal sito di Maze Bank Foreclosures: sono scontati del 30% per tutta la settimana.

Trova i 10 oggetti di scena e ottieni 250.000 GTA$ omaggio

Mentre ti dai da fare per la città a suon di attività più o meno lecite, tieni d’occhio il mondo di gioco alla ricerca di souvenir e ladri di oggetti di scena! Solomon Richards, noto titano dell’industria cinematografica, ti ricompenserà in cambio dei suoi amati cimeli: trova 10 oggetti di scena rubati entro il 23 settembre per ricevere un bonus da 250.000 GTA$ nei sette giorni successivi. Se li hai già trovati, rilassati: riceverai il denaro durante la prossima settimana.

Il primo premio della settimana: la Progen Itali GTB

Passa dal Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata! Questa settimana, sul podio, troverai la Progen Itali GTB, una sportiva in grado di andare da zero a cento in meno tempo di quanto non sia necessario per cambiare immagine del profilo di Lifeinvader.

SCONTI

Questa settimana avrai molte occasioni per risparmiare, con sconti su hangar e relative aggiunte e personalizzazioni, oltre che su vari veicoli, sia con le ruote che con le ali. Qui sotto trovi la lista completa.

Hangar

Hangar LSIA A17, hangar LSIA 1, hangar 3499 di Fort Zancudo, hangar 3497 di Fort Zancudo, hangar A2 di Fort Zancudo

LF-22 Starling

Mammoth Tula

Gauntlet Classic custom

-30% su personalizzazioni e aggiunte dell’hangar

Stile

Illuminazione_#Motivo pavimento

Arredamento uffici

Alloggio

Officina

Veicoli aggiuntivi

Imponte Deluxo: 30% di sconto

Rune Zhaba: 30% di sconto

Albany Manana custom: 25% di sconto

PRIME GAMING

I giocatori di GTA Online che collegheranno il loro account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno:

200.000 GTA$ per aver giocato questa settimana

200.000 GTA$ aggiuntivi se hai giocato a GTA Online almeno una volta nell’arco di ognuna delle ultime 4 settimane

Night club a Vespucci Canals GRATIS

80% di sconto sulle supercar Progen T20 e Överflöd Tyrant

Per approfittare dei futuri vantaggi, vai sul sito di Prime Gaming e registrati.

