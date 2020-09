Empire of Sin: aperti i pre-order

Effettua ora il pre-order per garantirti il Mobster Pack, il Golden Weapon Set e contenuti cosmetici

Paradox Interactive e Romero Games hanno oggi annunciato che è ora possibile effettuare il pre-order di Empire of Sin nei rispettivi negozi online per PlayStation4, Xbox One, PC tramite Steam e Nintendo Switch. La Day One Edition in versione fisica sarà disponibile presso retailer selezionati online e offline. Le edizioni Pre-Order e Day One includono contenuti bonus esclusivi in-game.



Empire of Sin, il gioco di strategia di Romero Games e Paradox Interactive, ti mette al centro dello spietato mondo underground criminale dell’era proibizionista degli anni ’20 a Chicago. Sta a te trovare la tua strada verso la cima della piramide e fare tutto il necessario per rimanere lì. Questo gioco basato sui personaggi, fa immergere i giocatori nello sfarzo e nel glamour dei ruggenti anni ’20 mentre lavorano dietro le quinte nel ventre aspro del crimine organizzato.

Oltre al pre-order del gioco base, ci sono altri aggiornamenti aggiuntivi che contengono una vasta gamma di vantaggi:



Pre-Order / Day 1 Edition fisica Effettua ora il pre-order per ricevere il The Good Son Pack, che include una missione di gioco esclusiva e un gangster reclutabile. Aiuta Cyril Mcrae a ricongiungersi con suo padre combattendo al suo fianco e convincilo a unirsi alla tua banda.



Deluxe Edition La Deluxe Edition include un gangster pack che contiene quattro gangster reclutabili, il Golden Weapon Set che viene fornito con tre skin esclusive per armi più effetti sonori della pistola “Romero” e un’animazione di esecuzione unica per il personaggio del tuo boss: la Curb Stomp Execution.



Premium Edition

La Premium Edition garantisce l’accesso a tutti i contenuti della Deluxe Edition: il mobster pack, il Golden Weapon set e il Curb Stomp Execution kill, più due espansioni post-lancio e l’elegante pelliccia di Al Capone.

