Dal mondo delle nuvole arrivano i Cloudees

Avete mai sognato di toccare una nuvola e immaginarvi cosa ci sia al suo interno? In casa Mattel finalmente questo sogno diventa realtà grazie alla nuova linea di collezionabili Cloudees! I Cloudees si nascondono in ciascuna confezione, basta solo aggiungere un po’ d’acqua per far iniziare la magia: all’interno del pack si forma una morbida e soffice nuvola da cui nascono i Cloudees, dolci e colorate creature fantastiche dalla coda morbidissima, provenienti da 7 regni metereologici differenti accompagnati dai loro accessori. I Cloudees sono disponibili in due formati: uno maxi e l’altro mini.

Cloudees Large

Apri la nuvoletta, versa l’acqua, richiudila e adesso… shakera per almeno un minuto… SHAKE! SHAKE! SHAKE! SORPRESA! Scopri il colore della tua nuvoletta e ben 28 personaggi da collezionare. Ogni confezione racchiude un personaggio, tanti accessori colorati, un poster collezionabile e un portachiavi da legare alla nuvoletta, per portarla sempre con sé.

Cloudees Mini

Il formato più piccolo della linea è dedicato ai Mini Cloudees, i piccoli cuccioli che accompagnano i personaggi principali Cloudees. Provenienti da terre diverse, ci sono ben 28 cuccioli tutti da collezionare e da abbinare al personaggio più grande della serie. Dentro la nuvola, oltre al cucciolo, sono inclusi accessori a tema del regno da cui provengono e una soffice coda da agganciare, oltre a un braccialetto da poter agganciare alla nuvoletta, così da poter portare sempre con sé la custodia e il personaggio.

Cloudees Large, Età: 4 + Prezzo consigliato al pubblico: 12,99€.

Cloudees Mini, Età 4+ Prezzo consigliato al pubblico: 6,99€.

