Square annuncia Final Fantasy xvi per ps5

Un nuovissimo gioco di FINAL FANTASY svelato durante l’evento di presentazione di PlayStation 5 di Sony Interactive Entertainment

Durante l’evento di presentazione di PlayStation 5 di ieri sera, SQUARE ENIX ha svelato che i celebri creatori Naoki Yoshida (FINAL FANTASY XIV, DRAGON QUEST X) e Hiroshi Takai (FINAL FANTASY XIV, THE LAST REMNANT™) stanno lavorando insieme a un nuovo gioco della serie principale di FINAL FANTASY, intitolato FINAL FANTASY XVI, per PlayStation 5 (PS5).



Commento del producer Naoki Yoshida

Ciao a tutti, sono Naoki Yoshida, il producer di FINAL FANTASY XVI. Vi è piaciuto il trailer? Queste immagini esclusive includono sia delle scene di battaglia che dei filmati registrati in tempo reale e non rappresentano altro che una piccola parte dei risultati ottenuti dal nostro team dall’inizio dello sviluppo di questo nuovissimo gioco di FINAL FANTASY. Da allora il team si è ingrandito, passando da una manciata di membri principali a un’unità a pieno titolo che continua a migliorare e a sviluppare ciò che ha costruito finora, per poter offrire ai giocatori un’esperienza senza pari in termini di storia e gameplay.



Sveleremo nuove informazioni nel 2021. Nel frattempo, vi invito a divertirvi immaginando ciò che verrà. Abbiamo in serbo molte sorprese, non solo per il nuovo capitolo della serie, FINAL FANTASY XVI, ma anche per FINAL FANTASY XIV. Inutile dire che mi impegnerò molto su entrambi i titoli!



Commento del director Hiroshi Takai

Quando uscì FINAL FANTASY I ero un giocatore come tanti altri, un giovane studente con grandi sogni nel cassetto. Quando FINAL FANTASY V era in lavorazione, mi ero già guadagnato un posticino tra gli sviluppatori…anche se era verso la fine del progetto. Da lì, sono passato alla sezione “online”, lasciando il segno sia su FINAL FANTASY XI che su XIV.

E ora… XVI.



Io e il mio team abbiamo affrontato innumerevoli sfide nel corso della nostra avventura per portarvi il sedicesimo capitolo della celebre serie FINAL FANTASY; dalla creazione di un nuovissimo ambiente di sviluppo fino allo studio di tutti i dettagli di PS5. E anche se stiamo mettendo cuore e anima in questo progetto, ci vorrà ancora un po’ prima che possiate provarlo. Comunque vi prometto che la vostra pazienza sarà ricompensata!