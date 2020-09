Roma, risaliamo sul palco : Maurizio Fortini live in Piazza del Popolo il 25/09

Venerdì 25 settembre Maurizio Fortini accompagnato dall'orchestra "I Musici Romani" porterà la canzone romana in Piazza del Popolo attraverso un concerto ad ingresso gratuito che vuole rivalorizzare la musica dal vivo, tutti i lavoratori dello spettacolo e tramandare la cultura della 'romanità' proponendo brani di Sordi, Petrolini, Rascel

Un concerto-evento nella storica Piazza del Popolo condotto da Alessia Pellegrino e Simone Conte vedrà protagonista Maurizio Fortini che si esibirà con un'intera orchestra ritmica composta anche di archi e fiati suonati da giovani ragazze quali nuove leve della musica italiana.

In repertorio brani originali del cantautore romano tra cui il nuovo singolo "Le Donne Finarmente" progetto in favore dei diritti delle Donne, ma anche cover rivisitate di storici nomi della canzone romana, di grandi autori e compositori come Romolo Balzani, Armando Trovaioli, Ettore Pertolini, Renato Rascel e l'omaggio ad Alberto Sordi con 3 brani dei suoi film "Storia di un italiano", "Marcia di Esculapio", "Mia cara Olimpia" per i 100 anni dalla nascita dell'indimenticato Albertone.

Nell'ottica della valorizzazione dei giovani la serata aprirà alle 20,30 con un inedito dei ragazzi dell'Accademia de "I Musici" di Roma e da Radio L'Olgiata Roma Fm 107.6 la cantastorie Nicole Riso con il suo brano "Donna Roma" vincitore del concorso "Dallo stornello al rap".

Con la collaborazione ed il sostegno del Maestro Giorgio Znacovan e della sua orchestra moldava "Formatia Favorit Roma", del direttore d'orchestra Pino Caronia, di Emanuele Bertulli per la parte tecnica.