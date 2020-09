Copritevi gli occhi! Patrizia De Blanck nuda al GF Vip - ecco il Video

Dopo la crisi di questa mattina, Patrizia De Blanck torna protagonista del Grande Fratello Vip. La contessa ha fatto il suo ingresso nella prima puntata di lunedì 14 settembre e subito gli ha offerto delle grandi perle. Patrizia De Blanck è entrata nel suo pied-à-terre, un luogo molto intimo e colorato dove può rilassarsi ogni volta che vuole.

La sera Matilde Brandi e Dayane Mello si offrono di rifare il letto alla contessa, che ovviamente non è abituata alle faccende domestiche. “Non so fare niente, non potrei più sopportare il Grande Fratello”, ammette il nobile a Matilde, mentre lei la aiuta a riordinare la stanza. Patrizia si lamenta del dolore ai piedi: "Sono piena di dolore, non riesco a muovermi" e ringrazia Matilde e Dayane: "Come siete carine, siete davvero delle ragazze meravigliose. ...”.

La mattina è però piena di nervosismo e la contessa incolpa gli autori perché il materasso non è comodo e durante la notte le luci nella stanza sono rimaste accese e lei non poteva riposare. "Vi annuncio che me ne vado, non resto qui.Ma non posso stare in questa casa... No, ma me ne vado ”.

Nel pomeriggio di oggi, a sua insaputa, la Contessa è tornata protagonista del Grande Fratello Vip. Mentre il rapporto del Grande Fratello Vip era in onda, a Pomeriggio 5 le telecamere in diretta hanno inquadrato Patrizia De Blanck mentre si spogliava e rimaneva completamente nuda. “Non è colpa nostra, ferma tutti. La contessa ha perso la testa ", ha detto Barbara D'Urso.

“La contessa si è denudata completamente. Noi non c’entriamo niente. Voglio perorare la causa del regista del GF Vip. Poveracci, hanno cambiato immediatamente”, ha detto ancora la conduttrice commentando le immagini andate in onda poco prima. “Avrà pensato di essere come a casa sua. L’avranno chiamata in confessionale, ora”, ha commentato Patrizia Rossetti, ospite nel salotto della D’Urso.