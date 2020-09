Perderai 14 kg in 28 giorni? i rimedi magici tra bufale e verità

Hai ricevuto unache ti promette miracoli permettendoti di dimagrire senza dieta, senza sforzi e facendoti stare bene?. Storie del genere : "".

O slogan del tipo : Grazie ai principi attivi naturali al 100%, la bevanda dimagrante purifica l'organismo e brucia i grassi automaticamente 24 ore al giorno! Non importa quanto pesi e da quanto tempo combatti con il sovrappeso! Tutto per promuovere un prodotto su sconosciute pagine web e con una miriade di commenti falsi.

In questi il consiglio è sempre quello di stare attenti e controllare con semplice metodi che ci permettono di capire e scoprire l'eventuale inganno... o magari di trovare qualcosa di veramente utile (questo succede raramente... ma non demordere).

Selezione il nome del prodotto e cerca su Google, magari aggiungi la parola opinioni. Stessa procedura da fare su Amazzon

In brevissimo tempo riuscire a capire se ti sei imbattuto in una bufala o meno... Qui non riportiamo nessun elemento diretto, ma seguendo questi due semplice consigli, non avrai bisogno di ascoltare il parere di nessuno.