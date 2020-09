DOOM 64 verrà ripubblicato fisicamente in collaborazione con Limited Run Games!

Preparati a tornare indietro nel tempo e provare a possedere una copia fisica di DOOM 64 come se fosse di nuovo il 1997! (Rap-rock, lampade lava e mouse del computer con la pallina di gomma venduta separatamente).

Stiamo collaborando con Limited Run Games per offrirti una riedizione tangibile, collezionabile e da tenere nelle tua braccia di DOOM 64 per PlayStation 4 e Nintendo Switch!

Per i fan sfegatati dei media fisici (e dell’uccisione di demoni stile vecchia scuola) Limited Run Games offre anche DOOM 64 Classic Edition . L’edizione classica contiene la versione standard di DOOM 64 oltre a una confezione in stile retrò e una cartuccia metallica commemorativa (non funzionante) che ricorda l’era del Nintendo 64.

I preordini per le versioni Standard e Classic di DOOM 64 apriranno il 25 settembre e dovrebbero essere lanciati nel primo trimestre del 2021. Assicurati di dare un’occhiata ai Limited Run Games sul loro sito ufficiale e seguili su Twitter per gli ultimi dettagli.



https://limitedrungames.com/



