BORDERLINE di Karol Diac e Bruce Blayne diventa anche un EP

Esce l'11 settembre per Borderline Records il EP “Borderline”. Abbiamo già avuto modo di ascoltare questo pezzo di sottofondo durante il Radio Show negli ultimi mesi: oggi diventa canzone ufficiale sia del Radio show che del Format live e viene distribuito su tutte le piattaforme e i digital stores, anche nella versione Dance remix e nella versione Slow. Il brano è già in programmazione radiofonica in tutta Europa.

Un giro di chitarra acustica che ci porta in un'atmosfera future house e che, come promette il chorus, “Where you are is where I'll be/ Where you are is home to me”: oltre a rimanere sempre con voi, nella vostra mente, descrive benissimo il Format live che Karol e Bruce attendono di portare nelle città in cui già va in onda il Radio Show.

Ad oggi il Radio show si sta espandendo sempre di più, soprattutto all'estero: viene trasmesso a Ibiza, Fuerteventura, Tenerife, Malta, Belgio, Mallorca e in molte città d'Italia sulle frequenze di Radio Venezia, Radio Digi-One, RADIO Eco Sud, Radio Millecuori e altre radio fm oltre che su Radio Crossover Disco, web radio dance piemontese.

Borderline nasce come Format live dall'abbinamento della voce di Karol Diac, sia grazie ai suoi live vocal che ai singoli già pubblicati in passato (“Here I Am” - Smilax Publishing & Lion Edizioni, “Mister” - Papa Musique di Radio Montecarlo / Soulgem Records di Lelio D'Aprile, “Battles” - Sony Recordings, “Be Your Hero” - Sony Recordings) alla regia dell'eclettico dj e produttore Bruce Blayne, che cura la parte pop dance e club del format assieme alla Karol. Bruce è dj resident del Holi Colors Festival e vanta una carriera piena di soddisfazioni e date importanti. Questa collaborazione ha dato origine sia al Borderline Show che all'album “Borderline”: una raccolta di remix con sonorità Club House che si distingue per il suo stile senza barriere e che uscirà l'anno prossimo.

Nel frattempo Karol e Bruce sono impegnati a sviluppare sempre di più il Radio show, che oggi ha collezionato interviste con numerosi ospiti interessanti come Rush&Hydro (Spinning Talent Pool), Maxi B (rapper con all'attivo featuring con Fedez, Salmo ed altri), Lelio D'Aprile, Dj Castello & Lorenzo Perrotta, Scirica, Marco Sees, Mandope Lion, Laeshalex, Bobby Solo, Giacomo Moras (Home Festival), Ago Presta, Joe Mangione, Pools, Sandro Puddu, Alex Milani, Francesco Le Noire, Simone Ventura e tanti altri nomi interessanti ancora in programmazione.

In attesa di poter assistere al Format live, adatto a ogni tipo di evento (dalle cene agli eventi di lusso, serate club dance fino ai grandi festival), siete invitati a seguire il Radio show sull'onda del motto “Open the Gates and Let the Music Play”.

Personaggio eclettico e talentuoso in più ambiti, Karol Diac è nata a Cluj Napoca, dove si svolge ogni anno il grande festival di musica elettronica Untold, in una famiglia che ha le sette note nel sangue: sebbene lei abbia iniziato a fare musica relativamente tardi, ha un fratello e un cugino conosciuti come dj anche all'estero.

Tennista a livelli agonistici e vincitrice di diversi titoli nazionali e internazionali, pratica questo sport fino ai 20 anni e si laurea in scienze motorie.

Karol vanta anche una carriera da modella: ha sfilato infatti per marchi come Alviero Martini, Balde (presente Venice Film Festival 2020), Claudio Gervasutti (ph. Venice Film Festival 2020), Pignatelli e Desigual, ma nel 2017 arriva la svolta che la introduce al mondo musicale.

Inizia infatti a collaborare come cantante con una casa di produzione svizzera di musica elettronica e nel 2018 pubblica il suo primo album “Marionnette”. Tutti i brani di questo album portano la firma di grandi etichette italiane e straniere: Exia Recordings /Restate (Russia), Rock concerti (Italia) , Lovertrax - Fabio Amoroso M20 Radio (Italia) , D MAX (Germania) e vengono trasmessi da radio quali M20, Radio 105, Radio Montecarlo, oltre ad essere inseriti in compilation internazionali.

Sempre nel 2018 viene notata da Rockconcerti.it (agenzia di management che vanta in roster grandi artisti come Povia, Marco Masini e altri) che iniziano a promuoverla sul mercato musicale italiano e internazionale. Si esibisce quindi come dj in locali conosciuti della Versilia, della Riviera adriatica, del Veneto e all'estero (Svizzera, Ungheria, Austria, Romania, Spagna); sta inoltre lavorando sui prossimi obiettivi, che comprendono festival musicali mondiali come Untold, Electric Castle, Sziget, Tomorrowland sia come solista che come dj.

Nel 2019 Karol Diac pubblica il suo secondo album in qualità di produttrice e solista, “Bipolar soul”. La promozione del primo singolo è curata dalla famosa casa discografica Smilax Publishing in collaborazione con Lion Edizioni e Leone Tranquillo, che apre a Karol le porte delle radio italiane e segue personalmente l’andamento del nuovo singolo con grande cura. “Here I Am” viene presentata durante uno speciale di Rai Uno Sport dedicato a Karol che si è svolto al Foro Italico durante le semifinali di tennis: un'esperienza davvero unica per ricordare il passato come tennista ed il passaggio alla musica.

Altri traguardi importanti Karol li raggiunge nel 2019 proprio a Jesolo, la città in cui ora vive stabilmente: ad agosto viene inserita nella rivista Vivijesolo come protagonista del mese accanto a Federica Pellegrini e ad ottobre “Be your Hero”, firmata Sony Recordings, viene presentata durante i mondiali di Crossfit – Italian Team Series 2019 al Palainvent Jesolo, dove si svolge anche il dj set di due giorni Karol Diac & Bruce Blayne. Altre esibizioni rilevanti sono state a settembre 2019 dove Karol ha presenziato come Guest al Red Carpet Party del Venice Film Festival e per la serata di Capodanno 2019/20 come dj resident in piazza Mazzini a Jesolo.

Anche “Battles” porta il nome Sony Recordings e questo fa sì che la visibilità dell'artista raggiunga livelli di spicco sia su Spotify che su Youtube.

Il singolo “Mister”, firmato Papa Musique di Papa Dj (Radio Montecarlo) e Soulgem Records (Lelio D'aprile) è rimasto in Classifica Indie per più di 10 settimane e ha superato i 20.000 streams su Spotify; il video ufficiale e il video del remix, girati nel noto locale Casablanca Caffè di Jesolo, hanno superato rispettivamente le 20 e 15mila visualizzazioni su Youtube. Con i 6 remix di “Mister”, ognuno con stile e genere diverso, è stato realizzato un album.

Il singolo “Here I am” è attualmente in rotazione su diverse radio fm italiane tra cui Radio Rai Uno, M20, Radio 105 e Lattemiele e ha raggiunto quasi 900 passaggi in totale.

Possiamo già svelare la prossima release, che uscirà ad ottobre con la Smilax Publishing e la Lion Edizioni e tante altre sorprese e prossime collaborazioni che saranno una produzione Borderline.