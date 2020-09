Mediacom annuncia SmartPad 10 Azimut 2

Leggero e sottile, questo nuovo notebook firmato Mediacom non potrà che farsi apprezzare per la lunga autonomia di lavoro, per il suo luminoso display IPS Full HD e per la sua espandibilità, caratteristiche che lo rendono ideale sia per chi studia, sia per chi vive in movimento.

Mediacom annuncia SmartBook One, un leggero e sottile notebook caratterizzato da un sorprendente rapporto qualità/prezzo. Basato su sistema operativo Windows 10 e sull’affidabile processore Intel Celeron N3350, coadiuvati da 4 GB di RAM e un’unità alla stato solido da 64 GB, cui può venir affiancato un SSD o un HD per aggiungere ulteriori 2 TB, il nuovo SmartBook One rappresenta sicuramente un’opzione particolarmente interessante per chi è alla ricerca di un laptop leggero e sottile per lo studio o per chi è alla ricerca di un notebook da portare sempre con sé, nel lavoro e nel tempo libero.

Il suo luminoso display LCD IPS Full HD, grazie all’ ampio angolo di visuale, ai livelli di fedeltà nella riproduzione dei colori e alla sua nitidezza, consente di operare al meglio in ogni situazione e assicura al contempo una buona esperienza d?uso anche nella riproduzione video e nel corso delle videochiamate, per le quali si potrà sfruttare anche la videocamera da 2 Mpixel integrata nella sua cornice.

Sul fronte della connettività, il nuovo SmartBook One mette poi a disposizione una porta USB 3.0, una USB 2.0, uno slot per schede microSD, un’uscita video HD, ingressi e uscite audio, nonché il Bluetooth 4.0 e il Wi-Fi. Da segnalare, inoltre, la presenza di uno slot SATA 3 che, in caso di necessità, permette di montare facilmente un HDD o un SSD e aumentare così lo spazio di archiviazione totale. Compatto e leggero, il nuovo SmartBook One misura, infatti, solo 329,2×220,5×23 mm e pesa 1,3 kg, facendo della portabilità uno dei suoi principali punti di forza, grazie anche alla generosa batteria da 8.000 mAh, che consente di utilizzarlo ovunque ci si trovi per ore e ore prima di dover ricorrere all’alimentatore.

Anche il nuovo SmartBook One offre poi la possibilità di beneficiare gratuitamente per sei mesi di tutti i contenuti del catalogo di video streaming on demand di Infinity, la piattaforma Mediaset che mette a disposizione oltre 6.000 titoli tra film, serie tv e cartoni animati.

Il nuovo SmartBook One è immediatamente disponibile con un prezzo al pubblico di 249,90 Euro IVA inclusa.

La scheda tecnica del prodotto e ulteriori info sono disponibili al seguente link: https://www.mediacomeurope.it/pc-e-notebook/172/smartbook-one

