Elisabetta Gregoraci: Flavio ha sbagliato molto nella nostra storia

"Ci ha fatto prendere un grande spavento ma adesso sta bene. Ha contratto il virus ma per fortuna non ci sono state complicazioni e non ha avuto problemi respiratori".

Poi rompe finalmente il silenzio e parla per la prima volta della separazione : "Ho sofferto tanto. Nella nostra relazione gli errori più grandi sono stati commessi da lui, quando l’ha capito era ormai troppo tardi. Sono stata una grande compagna di vita annullando anche me stessa". E aggiunge: "Nonostante il matrimonio sia finito da tre anni rimane sempre un grande affetto. Sono sempre presente nella sua vita perché siamo stati innamorati per tredici anni. Lui sa che può contare sempre su di me".

E su un presunto ritorno di fiamma : "Non torno con lui. Ho avuto solo una storia subito dopo Flavio ma è finita male. Faccio fatica a rinnamorami. Sono una donna indipendente e posso anche spaventare, però credo ancora nell’amore".

Gregoraci si appresta a partecipare al Grande Fratello Vip: "Sono agitata, non dormo da giorni però sono felice di iniziare questa nuova avventura. Flavio non è contento di questa decisione, ne abbiamo parlato, ma gli ho spiegato che volevo fare questa esperienza".

Elisabetta Gregoraci a Verissimo, la verità sulla separazione da Flavio Briatore: 'Ha fatto tanti errori, si è pentito quando era tardi' - da leggo - entrerà nella casa del e ha rilasciato un'intervista a con Silvia Toffanin. Tanti gli argomenti toccati: dal reality alla mamma scomparsa e al matrimonio con Flavio Briatore. Sull'ex marito, positivo ...

Verissimo, Elisabetta Gregoraci su Flavio Briatore: “Non torno con lui” - da thesocialpost - Elisabetta Gregoraci si racconta ai microfoni di Verissimo, nella prima puntata di questa edizione segnata dall’emergenza Coronavirus. Nel salotto di Silvia Toffanin la showgirl ha commentato le recenti cronache che hanno coinvolto Flavio Briatore, colpito dal Coronavirus, e informa delle sue attuali condizioni di salute: “Adesso sta bene“.Elisabetta Gregoraci: le condizioni di Flavio BriatoreVerissimo è ritornato a fare compagnia ...

Elisabetta Gregoraci, il lutto che l’ha colpita: “Nulla è più come prima” - da leggilo - Elisabetta Gregoraci ha preso parte della prima puntata del programma di Silvia Toffanin, raccontando anche un suo dramma personale Una lunga intervista la showgirl ha toccato vari temi della sua vita privata. In attesa di novità sulla positività che avrebbe colpito un concorrente del Grande Fratello Vip, ha parlato anche della sua partecipazione al programma...