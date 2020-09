I killer di Willy Monteiro rischiano il carcere a vita

La situazione dei quattro presunti assassini di Willy Monteiro Duarte peggiora. A seguito della decisione del gip di venerdì 11 settembre 2020, sono ora accusati di omicidio volontario con l'aggravante di futili motivi. Rischiano l'ergastolo e trascorrono la loro vita in prigione.

Alla cerimonia funebre di Willy Monteiro Duarte c'era anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, come annunciato, in camicia bianca per rispettare la richiesta di familiari e amici. Presenti anche il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.

L'ipotesi dell'ergastolo è stata presa dopo la relazione preliminare consegnata dal medico legale, che ha fornito gli elementi necessari per far sì che la Procura di Velletri aggravasse l'accusa. I segni sul corpo di Willy e le conseguenze che hanno causato erano troppo evidenti. Secondo i test effettuati dal dottor Saverio Potenza, il pestaggio effettuato dai fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, contro il 21enne di origini capoverdiane, è paragonabile a un'azione omicida.

Durante la lotta Willy ha subito numerose fratture, dal collo all'addome. I quattro hanno colpito il ragazzo con calci allo sterno e al viso. Testimoni hanno riferito di come i quattro siano addirittura saltati addosso al ragazzo quando era a terra senza vita.

