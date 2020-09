Wanda Nara si fa fotografare il cu.. dal figlio, e scatta la polemica

Wanda Nara è stata attaccata di nuovo come madre... sarebbe colpevole di essersi fatta immortalare il perfetto posteriore del figlio. Tutte queste foto sexy che mostra su Instagram sono opera del suo piccolo figlio, che ora sa fotografare perfettamente sua madre in una posa sensuale. La foto di Wanda Nara si è trovato al centro di una controversia davvero significativa.

Per svelare il dietro le quinte degli scatti sexy di Wanda Nara, il quotidiano inglese "The Sun" ha pubblicato sul proprio sito un servizio dedicato alla showgirl mentre era su una barca con la sua famiglia al largo delle Isole Baleari. I paparazzi sono riusciti a immortalare Wanda Nara e il suo famoso lato B che viene fotografato da uno dei suoi figli, mentre Mauro Icardi si è divertito con la moto d'acqua. Le foto risalgono a poche settimane fa, quando il calciatore non aveva ancora contratto il Coronavirus. La famiglia era in vacanza a Ibiza e ovviamente non potevano mancare le foto in posa per Instagram.

Buonanotte bollente per Wanda Nara: la moglie di Icardi immortalata così: reggiseno trasparente e seno incontenibile, si vede tutto | Guarda - da liberoquotidiano - Wanda Nara sempre sensuale per il suo Mauro Icardi. La moglie del calciatore ha dato la "bonne nuit", "buonanotte" social più sexy che mai, immortalandosi su Instagram con un reggiseno a dir poco succinto. Nella foto si vede l'ex opinionista del Grande Fratello coperta da una lingerie completamente trasparente con giusto piccoli elastici bianchi che non nascondono nulla all'immaginazione, tanto che è costretta a coprirsi con una mano. Per ...

