Un bicchiere di troppo: Anziani fanno sesso in pubblico e si beccano una multa

Una coppia di mezza età ha fatto sesso nel centro di Ancona. Entrambi sono stati multati di 20.000 euro per il reato di atti osceni in un luogo pubblico.

La coppia si trovava in via Dalmazia e dietro la scalinata dell'ostello della gioventù. A prescindere dai passanti che si sono fermati e li hanno fotografati con i loro smartphone, i due sono stati poi sorpresi dagli agenti di Ancona, che nel frattempo erano stati attratti dall'insolita formazione della folla e li hanno colti allo scoperto.

Una coppia di mezza età, forse disinibita dall'alcol e dal fumo, aveva iniziato a fare sesso nel cuore della città di Ancona. La coppia di 62 e 50 anni, si era isolata dietro i gradini dell'ostello. Nonostante ciò, non sono riusciti a evitare il passaggio di un gran numero di passanti che nel frattempo si sono fermati e hanno iniziato a filmare la scena con i loro smartphone. Tra la folla è passata per caso la sezione Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Ancona, che nel frattempo aveva notato la scena un po 'troppo ardita.

Una volta che i due hanno scoperto di essere stati sorpresi hanno cercato di ricomporsi, ma si sono beccati una multa di 10.000 euro ciascuno per il reato di atti osceni in luogo pubblico.

