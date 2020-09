Esplosione in una palazzina a Milano: sei i feriti, uno è grave

Cinque persone sono rimaste lievemente ferite e una in più grave al primo accertamento dell'esplosione avvenuta questa mattina in un edificio di Piazzale Libia a Milano. La causa probabile è una perdita di gas.

La persona più gravemente ferita è un uomo di 30 anni, la cui sigla è S.A., che ha subito ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Lo comunica Areu spiegando che ci sarebbero stati una cinquantina di abitanti del condominio e che l'esplosione al piano terra avrebbe sviluppato un incendio che avrebbe coinvolto il primo piano. Sul posto sono intervenuti una squadra USAR, 9 ambulanze, 2 automedici nonché polizia, vigili del fuoco e brigate cittadine.

All'interno dell'edificio si sono verificati una serie di crolli murari interni e non strutturali. I vigili del fuoco stanno cercando persone che probabilmente hanno lasciato l'area al momento dello scoppio. I vigili del fuoco stanno anche controllando che non ci siano altre persone coinvolte.

Cresce il numero di persone che cercano cure mediche e vengono portate in ospedale in ambulanza dopo l'esplosione di un edificio in Piazzale Libia a Milano. In generale si tratta di soggetti in stato di ansia o che hanno subito lievi ferite mentre cercavano frettolosamente di uscire dall'edificio, come annuncia Areu, precisando che si tratta di codici verdi e quindi non gravi. Tra le persone soccorse una ragazza di 15 anni con infortunio alla caviglia portata al Fatebenefratelli, 54 anni. Due donne, una su 76 e una su 56, sono al Policlinico e una delle 38 a Mangiagalli.

Molto probabilmente è gas metano, dovremo trovare la fonte della perdita. Abbiamo chiuso il gas all'intero edificio che è stato evacuato. Questa è la prima ipotesi sulla causa dell'esplosione avvenuta poco dopo le 7 in un palazzo di Milano, secondo Maurizio Pendini, direttore e vicedirettore dei Vigili del fuoco di Milano. Mancano due inquilini, ma non è escluso che non fossero nell'edificio di nove piani o che si siano già trasferiti.

