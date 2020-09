Ritorna Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake

Ubisoft annuncia il ritorno di Prince in Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake. Uscito in origine nel 2003, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo aveva ridefinito i giochi action-adventure grazie al suo gameplay innovativo, la sua storia coinvolgente e i suoi personaggi indimenticabili. Tornando a riavvolgere il tempo, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato sviluppato ex novo con il motore Anvil.

Dal 21 gennaio 2021, il gioco sarà disponibile a €39,99 per PlayStation4, Xbox One, Epic Games Store, Ubisoft Store per Windows PC e UPLAY+, il servizio abbonamento di Ubisoft. In più, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake sarà giocabile su PlayStation 5 e Xbox Series X grazie alla retrocompatibilità delle console next-gen.

Sviluppato da Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è il primo remake totale di Ubisoft, con un nuovo approccio al combattimento, alla soluzione degli enigmi e al controllo del tempo. Il nuovo design, fatto con tecnologia allo stato dell’arte adatta ai moderni sistemi di gioco, include nuove visioni e sequenze interamente rielaborate. In più, i giocatori potranno immergersi nella fantastica Persia del IX secolo completamente re-immaginata attraverso gli occhi degli sviluppatori indiani di Pune e Mumbai.

Rivivete il viaggio del Principe verso la sua redenzione dopo aver accidentalmente liberato Le Sabbie del Tempo sul regno del Sultano. Come nell’originale, i giocatori vestiranno i panni dell’eroico Principe al fianco della Principessa Farah, figlia del Maharaja, mentre esplorano il castello, combattono i nemici all’arma bianca, eludono le trappole sino ad affrontare il perfido Visir che controlla Le Sabbie del Tempo. I giocatori proseguiranno nella loro strada combattendo i nemici e padroneggiando l’arte del parkour.

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake include il gioco originale Prince of Persia del 1989, che può essere sbloccato durante l’avventura del Principe.

I giocatori che preordinano il gioco avranno accesso al set Ritorno alle Origini che comprende:

L’outfit del Principe originale di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo

Il set di armi originali del Principe

Il Filtro Classico che cambia l’aspetto dello schermo come se si stesse giocando il gioco classico.

Per gli ultimi aggiornamenti su Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake e gli altri giochi di Ubisoft, visitate: news.ubisoft.com

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake sarà disponibile in preordine qui: https://www.ubisoft.com/it-it/game/prince-of-persia/

