Venezia 77... il maxi spacco di Alba Parietti

e, nonostante l'emergenza Covid-19, notte dopo notte sono ancora tante le star che accorrono al Lido per calcare il tappeto rosso.

Ieri è stata la volta di Alba Parietti che, dopo aver documentato sui social i suoi quarant'anni senza trucco e una vacanza a Ibiza in costumi super sensuali, ora, in occasione di un evento mondano tanto atteso, ha regalato il suo meglio in termini di stile.

Ha recitato nella premiere del film "Le Sorelle Macaluso", apparendo sul tappeto rosso con un look da dea total white. La showgirl era splendida in un abito lungo di Betta Guerreri, un modello senza maniche, con un profondo scollo a V e una sinuosa gonna a portafoglio caratterizzata da un vertiginoso spacco laterale che lasciava scoperte le gambe lunghe e sottili. Come se non bastasse, ha scelto un bracciale e orecchini in argento stile schiava e poi ha tenuto i capelli sciolti e naturali, rivelando il nuovo taglio fatto di recente dal suo parrucchiere di fiducia.