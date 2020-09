Lapo Elkann sugli abusi subiti : Mi sentivo in colpa, con la droga anestetizzavo il dolore

Il discendente degli Agnelli racconta dettagli particolarmente intimi e delicati nel soggiorno di Silvia Toffanin. concentrandosi in particolare sugli abusi subiti quando era molto giovane:

Oggi Elkann aiuta ragazzi in difficoltà attraverso la sua Fondazione Laps. Per fortuna è riuscito a superare i suoi traumi: “La mia sensibilità e la mia grande forza di volontà mi hanno aiutato. Non ho paura delle mie fragilità. Ho imparato ad accettare me stesso e a chiedere aiuto. C’è voluto del tempo ma oggi sto bene con chi sono”. Era il 2013 quando raccontò per la prima volta degli abusi subiti da ragazzino, in un istituto nella regione dell'Alta Savoia.

Ma i traumi vissuti hanno avuto pesanti conseguenze: “Quando sei solo, ad un certo punto la fragilità non sai come affrontarla. Le sostanze ti distruggono la vita ed io di problemi ne ho avuti". Nel 2005, venne ricoverato in rianimazione a Torino in seguito a un'overdose per un mix di oppiacei e passò poi un lungo periodo di riabilitazione negli Stati Uniti. : Per me l’uso di sostanze era un anestetizzante. Anestetizzavo un dolore che sentivo in me. Purtroppo ne ho pagato più volte le conseguenze… Io di male me ne sono fatto abbastanza da solo, d’ora in poi voglio altro.