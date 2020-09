41enne usa il figlio e altri minori per spacciare fuori dalle scuole

L'uomo è stato arrestato dai militari della compagnia Maddaloni, come disposto dal giudice istruttore del tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura locale presieduta da Maria Antonietta Troncone: sono iniziate le indagini dei magistrati e dei carabinieri nel febbraio del 2019, quando il 41enne è stato arrestato in macchina e trovato in possesso di 7 bastoncini di hashish.

L'attività investigativa, che ha comportato anche intercettazioni telefoniche, ha riscontrato che l'uomo, per evitare problemi con le forze dell'ordine, mentre era in macchina nascondeva la droga al figlio di 14 anni. Le mete preferite del 41enne sono state la Scuola Media Giovanni XXIII di Santa Maria a Vico e la Scuola Elementare Francesco Gesuè di San Felice a Cancello. Per non destare sospetti il 41enne si è servito di due complici minorenni, spesso il figlio di 14 anni. Gli elementi raccolti contro l'uomo durante le indagini hanno spinto la Procura a far sì che fosse posto in custodia cautelare.