DA BARILLA E MICROSOFT NASCE L’APP MyBarillaSpace

Il PIANO DI BARILLA PER AFFRONTARE IN SICUREZZA IL RIENTRO IN UFFICIO È ANCHE DIGITALE: DALLA COLLABORAZIONE CON MICROSOFT NASCE L’APP “MyBarillaSpace”

Grazie alla soluzione Microsoft Power Apps, in sole due settimane è stato possibile sviluppare un’applicazione completamente personalizzata per la gestione sicura degli spazi comuni e l’organizzazione efficace dei servizi

Barilla ha scelto la tecnologia Microsoft per supportare digitalmente il piano di rientro in ufficio dei dipendenti italiani nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Sebbene a partire da marzo 2020 lo smart working sia impiegato in maniera estesa da Barilla per la massima tutela delle sue persone, l’azienda ha voluto dare la possibilità a una percentuale della popolazione di accedere alla sede di Pedrignano: grazie a Microsoft Power Apps, il Gruppo ha potuto implementare in breve tempo una soluzione estremamente personalizzata che semplifica la gestione degli spazi aziendali e il monitoraggio delle presenze in ufficio.

Barilla ha da tempo avviato una partnership con Microsoft per la propria trasformazione digitale, scegliendo il cloud di Azure e la suite di produttività Microsoft 365 per la propria infrastruttura e per la collaborazione digitale. Al termine del lockdown, in collaborazione con Microsoft, Barilla ha sviluppato una soluzione che consente ai propri dipendenti di gestire semplicemente il rientro in ufficio, permettendo la prenotazione autonoma degli spazi con le massime garanzie di sicurezza e distanziamento sociale. In sole due settimane, è quindi nata l’applicazione MyBarillaSpace, disponibile per PC, smartphone e tablet, che fa leva sul Cloud di Microsoft, sulle planimetrie reali degli edifici e su un’interfaccia estremamente intuitiva per consentire agli utenti di prenotare in pochi clic la propria scrivania nell’open space, il posto in mensa e persino lo spogliatoio.

La nuova applicazione si inserisce nell’ambito del più ampio piano Anti-Covid di Barilla volto a offrire le massime garanzie di sicurezza ai dipendenti che stanno progressivamente rientrando in sede – da un lato continuando a supportare un modello di smart working esteso, dall’altro tramite interventi per il distanziamento delle postazioni di lavoro e la fornitura di appositi DPI.

L’app MyBarillaSpace, implementata grazie al supporto del partner SoftJam, si integra perfettamente con le altre soluzioni già utilizzate in azienda, consentendo ai manager di definire settimanalmente le persone che dovranno recarsi in ufficio, ai dipendenti di visualizzare l’elenco dei propri turni e aggiungerli direttamente al calendario di Outlook, e ai Facility Manager di avere una visione più precisa del numero di persone presenti ogni giorno in ciascun edificio.

Infine, l’elevata modularità e l’approccio low code di Microsoft Power Apps offrono la possibilità di continuare a personalizzare e ampliare MyBarillaSpace in modo estremamente semplice. L’applicazione realizzata da Barilla e Microsoft per affrontare il rientro sul posto di lavoro rappresenta, infatti, un passo importante verso la digitalizzazione dei processi HR, che intende far leva sul Cloud e sulle tecnologie innovative di Microsoft per semplificare la gestione e l’offerta di servizi ai dipendenti.

“Siamo molto soddisfatti di questa nuova collaborazione con Microsoft. Durante la pandemia, essendo già utenti Azure e Microsoft 365, abbiamo potuto reagire prontamente al lockdown, trasferendo le attività in digitale e permettendoci di continuare a portare i nostri prodotti alimentari sulle tavole di milioni di persone nel mondo, in un momento particolarmente difficile. Ci è quindi venuto naturale, con la riapertura, rivolgerci a Microsoft per trovare una soluzione che aiutasse il nostro HR a gestire efficacemente il rientro in ufficio, nel pieno rispetto delle normative. Dopo le prime settimane di utilizzo possiamo dirci estremamente soddisfatti dell’applicazione MyBarillaSpace, che si distingue, in particolare, per l’incredibile semplicità di utilizzo e per la chiara interfaccia grafica, che hanno permesso a tutti i nostri dipendenti di affrontare il rientro in ufficio con maggiore serenità. Siamo, inoltre, rimasti piacevolmente sorpresi dal paradigma low code di Microsoft Power Apps, che ci ha permesso di sviluppare in brevissimo tempo un’applicazione estremamente personalizzata, in grado di garantire una rapida risposta alle nuove regolamentazioni, per una ripartenza sicura e responsabile. Il nostro obiettivo è, ora, estendere l’utilizzo di Power Apps a nuove esigenze”, ha dichiarato Josè Ovidio Silva, GD&BT Vice President Barilla Group.

“Siamo orgogliosi di supportare un’eccellenza italiana come Barilla nel proprio percorso di trasformazione digitale e di aiutarla ad affrontare una fase delicata come quella del rientro in ufficio, facendo leva su soluzioni innovative per rispondere alle esigenze normative e di sicurezza. L’emergenza sanitaria ha confermato l’importanza dell’innovazione tecnologica a supporto della continuità e della crescita dei settori chiave del Paese. Superata l’urgenza di far fronte a un evento inatteso come la pandemia, è giunto il momento di capitalizzare questa esperienza e proseguire nei percorsi di digitalizzazione. Siamo convinti che non sia mai stato così importante fare squadra con le imprese e il nostro vasto ecosistema di partner, come SoftJam, per aiutare l’economia italiana a crescere sia nella fase di ripresa sia negli anni a venire”, ha commentato Annamaria Bottero, Direttore della Divisione Customer Success di Microsoft Italia.

