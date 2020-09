Call of Duty: Black Ops Cold War Open Beta

La nuova generazione del combattimento è arrivata con l’iconica esperienza multigiocatore di Black Ops, caratterizzata dai classici combattimenti di Treyarch, operazioni segrete e un’esperienza connessa su tutte le piattaforme e generazioni.

Operazioni segrete. Combattimenti inimitabili. Un’esperienza connessa arricchita costantemente con nuovi contenuti e una profonda integrazione con la nuova evoluzione di Warzone, per creare la community più coesa di sempre.

Come spiegato nell’approfondita presentazione del multigiocatore tenuta dagli sviluppatori di Treyarch, Black Ops Cold War offrirà una nuova era di operazioni segrete caratteristiche di Black Ops, che porteranno su un palco globale un’esperienza intorno al mondo e un universo di gioco avvincente.

Orari dell’accesso anticipato e della beta aperta:

Abbiamo in programma due weekend di beta per Black Ops Cold War. Ciascun “weekend” durerà in totale circa cinque giorni e inizierà il giovedì alle 10:00 (l’orario preciso è ancora da definire).

Weekend 1: Beta esclusiva su PlayStation 4

Il primo weekend della beta, previsto in esclusiva per gli utenti PlayStation 4, andrà da giovedì 8 ottobre a lunedì 12 ottobre.



Weekend 1: Accesso anticipato

Giovedì 8 ottobre e venerdì 9 ottobre sarà disponibile l’accesso anticipato per i giocatori che hanno prenotato Black Ops Cold War per PlayStation 4. Le informazioni di prenotazione sono consultabili su questa pagina online.

Weekend 1: Aperto

Da sabato 10 ottobre a lunedì 12 ottobre, la beta sarà aperta a tutti gli utenti PlayStation 4. Se hai una PlayStation 4 e una connessione a Internet, hai tutto il necessario per giocare. In alcuni territori, però, potrebbe essere necessario anche un abbonamento a PlayStation Plus.

Weekend 2: Beta su PlayStation 4, Xbox One e PC (Cross-play)

Il secondo weekend della beta si svolgerà su PlayStation 4, Xbox One e PC da giovedì 15 ottobre a lunedì 19 ottobre.

Gli utenti PlayStation 4 potranno continuare a giocare gratuitamente alla beta aperta per l’intero periodo del weekend 2 anche se non hanno prenotato il gioco.

Weekend 2: Accesso anticipato

I primi due giorni del weekend, giovedì 15 ottobre e venerdì 16 ottobre, sono disponibili in accesso anticipato per i giocatori che hanno prenotato o pre-acquistato il gioco su Xbox One, o su PC tramite Blizzard Battle.net. Se sei un utente Xbox One o PC e vuoi giocare il più possibile alla beta durante il weekend 2, prenota il gioco. Questo periodo sarà aperto ai giocatori su PS4. Per le informazioni relative alla prenotazione, consulta questa pagina online.

Weekend 2: Aperto

Il periodo residuo della beta aperta, da sabato 17 ottobre a lunedì 19 ottobre, sarà aperto a tutti gli utenti su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per giocare su Xbox One è necessario un abbonamento a Xbox Live Gold. Per giocare su PC è necessario un account Battle.net. Oltre a questi requisiti e una connessione a Internet, dovrai essere in possesso di tutto il necessario per giocare. Ricorda: il weekend 2 del Testing beta supporterà il gioco in Cross-play.

