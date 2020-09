TWITCH: arriva Versus (Beta) Twitch Rivals e Twitch Creators

Gli eSports sono da sempre al centro dell’attenzione di Twitch, anche prima che la pandemia ci costringesse a casa durante il lockdown.

In particolare, sono costanti gli investimenti sui Twitch Rivals, una serie di tornei realizzati con gli streamer che contribuiscono ad alzare il livello di intrattenimento degli Esports. Ad aprile è stata anche lanciata la eSports directory, una sezione del sito dedicata esclusivamente ai contenuti eSports su Twitch, facilitandone la fruizione dal vivo, la scoperta di nuovi canali e per imparare a giocare al meglio prendendo spunto dai giocatori professionisti.

Strumenti di concorrenza per rafforzare la community

Tanti nuovi giocatori di eSports sono pronti a farsi conoscere sulla piattaforma e Twitch vuole sostenerli grazie a un’ulteriore democratizzazione nella creazione delle competizioni. Non tutti gli organizzatori, infatti, possiedono gli strumenti o le risorse necessarie per ospitare i tornei e per questo motivo Twitch vuole fare in modo che tutti gli organizzatori e i giocatori di ogni dimensione e livello siano in grado di farlo.



Oggi Twitch è quindi felice di annunciare Versus (Beta), una suite end-to-end di strumenti di competizione rivolta agli organizzatori, i giocatori e gli spettatori con ogni background e livello di esperienza. Gli organizzatori potranno creare, gestire e trasmettere in modo semplice e veloce le competizioni con le loro community, il tutto integrato su Twitch.

Imparare dagli organizzatori delle competizioni

La beta è riservata a un gruppo di organizzatori selezionati, con diverso background:

Leghe eSports universitarie;

Sviluppatori;

Twitch Rivals e Twitch Creators.

L’obiettivo è quello di farvi accedere tutti il più velocemente possibile assicurandosi, nei prossimi mesi, che tutti siano in grado di gestire le competizioni, sia complesse che casuali oltre che incorporare i feedback della community beta. Twitch è entusiasta di distribuire questo strumento alle community eSports e ammirare le future competizioni che verranno organizzate.

Chiunque fosse interessato a entrare nella lista d’attesa per la disponibilità potrà farlo qui.

Nel frattempo, coloro che vogliono saperne di più su Versus, connettersi con organizzatori, giocatori e fan, possono entrare nel Versus Discord.

Leggi su insidethegame.home.blog