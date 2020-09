Papu Gomez lascia l’Atalanta? Al Nassr lo tenta con una super offerta

Un dilemma incredibile vive su 'Papu' Gomez, il giocatore simbolo dell'Atalanta che si prepara per un'altra grande stagione, un anno che i nerazzurri vivranno sempre da protagonisti mentre giocano in Champions League, e lo faranno. per la prima volta, nello stadio di Bergamo.

Ma l'argentino ha ricevuto una grande offerta, che può cambiarli economicamente la vita, da Al Nassr, che gli ha offerto un ottimo contratto. Il papuano ci pensa, è combattuto, vorrebbe restare a Bergamo, giocare ancora per Gasperini e al fianco di Ilicic e Zapata, in un tridente che è già diventato storico, ma il club saudita gli offre tanti soldi .

Gomez presto dovrà dare una risposta ad Al Nassr, la squadra saudita che lo ha contattato la scorsa settimana e gli ha offerto un contratto biennale del valore di 15 milioni netti, con opzione per una terza stagione. Al Nassr, dopo aver offerto al capitano dell'Atalanta un contratto netto di 7,5 milioni di euro all'anno, ha anche offerto una serie di bonus e vantaggi. L'opportunità è d'oro, è una di quelle, economicamente, che non si presenta così spesso.

Il club ha fatto sapere a Gomez che se vuole andarsene non si opporrà. Quindi tutto passa per Gomez, che dovrà prendere una decisione. Insomma, avrà l'ultima parola. La decisione finale dovrà arrivare domani giovedì 10 settembre.