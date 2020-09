Uomini e donne, mi ha presa in giro : Giovanna Abate rivede Sammy Hassan dopo due mesi

Hanno subito messo fine alla loro storia d'amore - sono stati insieme per circa un mese dopo la scelta televisiva - i due si sono incontrati davanti alla telecamera nello show di appuntamenti condotto da Maria De Filippi.

La prima ad entrare in studio è stata Giovanna che, guardando i video del suo viaggio al trono, si è emozionata: “Adesso sto meglio, sono passati due mesi. Quando ho rivisto il video, mi sono resa conto che i ricordi ce li ho qui. Fuori è stata una pagliacciata. Il rapporto non è mai iniziato, non gli è mai stata data la possibilità. È passato del tempo e la rabbia è scemata ma ero tanto delusa. L’ho visto per 5 volte da quando siamo usciti da qua e l’ultima risale a fine giugno. Non è durata nemmeno un mese”.

Sammy si è assunto la responsabilità della fine della loro storia: “Sì, sono stato io. Quando si esce da qua inizia la vita reale e io ho imparato a capire cosa voglio al mio fianco”. Ma Abate non lo ha lasciato parlare: “Sei venuto a fare il giullare e non ti è mai importato niente di quello che ti ho dato. Non hai mai provato amore nei miei confronti. Potevi dirmi che non ti ero piaciuta, invece di fingere e poi di provare a infangarmi”.

Alle accuse di Giovanna, Sammy ha risposto così: Lei vuole sempre fare la brava ragazza. In realtà è un’altra. Mi ha sempre attaccato. Capisco che non l’abbia presa bene ma deve lasciarmi parlare. Sono un papà single e voglio una donna che mi faccia stare tranquillo. Io ho degli obiettivi e dei doveri e il mio primo dovere è verso mio figlio. Non posso stare con una persona con cui litigo per tutto. Mi ha svuotato letteralmente.

Tra Giovanna e Sammy non c’è stata pace : “Perché non te l’ho permesso. Perché fuori hai capito che io volevo la storia vera, non quella televisiva”, ha rilanciato ancora Giovanna, lasciando intendere che Sammy fosse interessato esclusivamente alla popolarità che la loro relazione avrebbe potuto dargli. Il vocalist ha quindi raccontato qual è stato l’episodio che lo ha spinto a chiudere: “Non le andava bene perché a casa avevo le fotografie di mio figlio e di sua madre, ha detto che la casa non era pronta ad accoglierla”. “Dì quello che c’è stato prima", si è infuriata la tronista “Il nostro problema non è partito da quello che c’era a casa tua. Tu non hai mai provato un sentimento. Mi hai solo preso in giro, facevi l’animatore e io ti credevo, quindi ti riconfermavo. Non farmi passare da matta”. “Io non posso accontentare il volere popolare e stare con te se non mi trovo bene”, ha concluso Sammy, confermando di non essere mai stato innamorato di Giovanna.