Mediacom All in One 241/64, perfetto per l’home working

Grazie all’ampio e luminoso display da 23,6 Full HD, al silenzioso disco a stato solido e all’affidabile ed efficiente processore Intel Celeron, questo stiloso e compatto computer all in one è ideale per organizzare a casa uno spazio di lavoro efficiente e al contempo donare un tocco hi-tech all’ambiente.

Mediacom annuncia il nuovo All in One 241/64, la più recente versione della fortunata linea di PC compatti firmata dal noto Brand, che rappresenta anche una soluzione ideale per l’home working. Caratterizzato da un elegante look extra slim, che gli consente d’inserirsi armoniosamente in qualunque tipo d’ambiente, il nuovo computer All in One 241/64 è stato progettato per sfruttare al meglio tutte le potenzialità messe a disposizione Windows 10 e dai più diffusi e utilizzati applicativi per la produttività individuale.

Dotato di un luminoso schermo IPS Full HD da 23,6, in grado di assicurare un’eccellente qualità d’immagine, e basato sull’affidabile processore Intel Celeron N3350, il nuovo All in One 241/64 consente di lavorare nel massimo silenzio, grazie all’assenza di ventole e all’adozione di un disco a stato solido da 64 GB, al quale può essere affiancato un’unità SSD aggiuntiva. In virtù dell’estrema compattezza, del peso di appena 3,1 chilogrammi e della connettività Wi-Fi e Bluetooh 4.0, risulterà estremamente semplice e rapido anche spostare l’all in one da un ambiente all’altro e, se si è deciso di optare per una tastiera wireless, come la compatta Mediacom MCK890TV con Touchpad integrato, l’unico cavo che occorrerà collegare sarà quello di alimentazione.

Completano poi la dotazione di questa proposta firmata Mediacom sei mesi di abbonamento gratuito al catalogo di video on demand di Infinity, la piattaforma Mediaset che mette a disposizione migliaia di titoli in streaming tra film, serie tv e cartoni, che potranno essere guardati da tutta la famiglia direttamente sull’ampio e luminoso display Full HD di questo nuovo ed elegante PC all in one. Mediacom All in One 241/64 (cod. M-AO241/64) sarà disponibile dal 14 settembre con un prezzo al pubblico di 329,00 Euro IVA inclusa. La tastiera Wireless Mediacom MCK890TV (cod. M-MCK890TV) è in vendita al prezzo di 29,90 Euro IVA inclusa.

Maggiori informazioni su questi due nuovi tablet sono disponibili ai seguenti link:

https://www.mediacomeurope.it/pc-e-notebook/169/all-in-one-24164

https://www.mediacomeurope.it/prodotto/M-MCK890TV/wireless-keyboard-mck890tv

