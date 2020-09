Diletta Leotta super sexy con le sue curve da urlo

Diletta Leotta è una grande appassionata di sport, e infatti per tutta l'estate non ha mancato di mostrarsi determinata a correre e fare escursioni.

Per l'occasione, la conduttrice indossava sempre tutine strette e, con le sue curve vertiginose, faceva girare la testa i fan. Dai body skinny ai completi da trekking ultra comodi, Diletta Leotta ha conquistato i fan sui social media sfoggiando il suo corpo stupendo e le curve mozzafiato. L'estate 2020 per la conduttrice è stata tutta sport e del resto, già con il fidanzato Daniele Scardina in mezzo all'emergenza coronavirus, si era mostrata mentre si esercitava sul balcone di a casa (in questo caso con un bikini sensuale).

Recentemente si vociferava che la bella conduttrice potesse avere una relazione segreta con il calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic, con cui è testimonial di un noto brand sportivo. Oggi, a quanto pare, Diletta Leotta sarebbe single, e in molti si chiedono quale sarà il prossimo nuovo amore della conduttrice.