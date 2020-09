Xbox Series S arriva il 10 novembre

Microsoft ha appena confermato Xbox Series S. La data di lancio è il 10 novembre e ha preannunciato anche alcune delle specifiche tecniche. Xbox Series S sarà senza disco, avrà una risoluzione massima di 1440p a 120 FPS in grado di fare upscale dei giochi in 4K, con supporto per Ray Tracing, Variable Rate Shading e Variable Refresh Rate.

La nuova console verrà venduta al prezzo di 299 euro in Italia. Sarà dotata di una CPU AMD Zen 2 a 7nm Octa core a 3,8GHz (3,66GHz con SMT attivo), GPU AMD Radeon RDNA 2 da 4TFLOPS con 20 CU a 1,55 GHz, 10Gb di memoria RAM GDDR6, 512Gb di SSD NVME PCIe espandibili tramite slot proprietario.

