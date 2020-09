In arrivo il Bonus Pos : dal 1 dicembre sconto 10% per chi paga con carta

Il cosiddetto "piano di cashback" partirà il 1 ° dicembre, secondo le intenzioni appena confermate dal governo, con le quali verrà intrapreso un nuovo passo per ridurre al minimo l'utilizzo del contante.

È stato lo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un incontro con i principali gestori di carte di credito e debito, ad insistere sull'obiettivo di favorire il pagamento con moneta elettronica a partire da quella data.

Conte, scrive laleggepertutti.it, ha chiesto agli operatori un nuovo impulso nell'adeguamento tecnologico necessario per avviare il piano il 1 ° dicembre. Lo sviluppo prevede la rendicontazione delle transazioni sia attraverso la piattaforma PagoPa e banche che il trasferimento delle informazioni all'Agenzia delle Entrate. Per incoraggiare ulteriormente i consumatori a utilizzare la carta piuttosto che le banconote, il governo suppone di riconoscere all'acquirente il 10% della spesa, che equivale a un minimo di 3.000 euro all'anno. In pratica, chi spende questa cifra in 12 mesi riceverà un bonus di 300 euro. Oltre alla soglia di spesa, è previsto anche un limite minimo di transazione, per favorire l'utilizzo della moneta elettronica anche per piccoli acquisti.

Il governo dovrà anche intensificare la roadmap per preparare il decreto attuativo del piano di cashback. Il provvedimento deve avere, prima di tutto, il via libera del garante della vita privata e, poi, quella della Corte dei conti.

Il piano per ridurre l'utilizzo del contante prevede anche un credito d'imposta per le commissioni pagate dai piccoli commercianti in vigore dal 1 ° luglio, detrazioni fiscali solo per i servizi pagati con moneta elettronica e un'esenzione fiscale. In più per chi utilizza i buoni pasto elettronici, oltre all'abbassamento, già in vigore, della soglia per i pagamenti in contanti da € 2.999,99 a € 1.999,99 fino al 31 dicembre 2021. Dal Il 1 gennaio 2022 il tetto sarà ulteriormente abbassato a 999,99 euro.