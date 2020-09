RIDE 4 arriverà su Xbox SX e PS5

Milestone ha annunciato che RIDE 4, l’ultimo capitolo del suo amato franchise dedicato a tutti gli amanti delle due ruote, sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X il 21 gennaio 2021.

I giocatori che acquisteranno la versione del gioco per PlayStation 4, saranno in grado di scaricare la versione PS5 , senza costi aggiuntivi fino al 30 aprile 2021, inclusi tutti i DLC già acquistati. Mentre i giocatori che acquisteranno la versione Xbox One del gioco, potranno scaricare automaticamente la versione Xbox Series X del gioco senza costi aggiuntivi grazie alla funzionalità Smart Delivery.



Le specifiche, di entrambe le console di nuova generazione, sono incredibilmente invitanti per un franchise di corse come RIDE, dove i giocatori si aspettano di provare l’emozione di guidare una moto da 200 HP in gare adrenaliniche e frenetiche in tutto il mondo. I giocatori potranno ora sperimentare un gameplay più fluido e brillante, a 60 FPS con una risoluzione fino a 4K. Ciò significa che potranno apprezzare le loro amate moto con la massima qualità di texture, con un livello di dettaglio mai visto prima sia per le moto che per gli ambienti. Inoltre, l’esperienza di guida sarà estremamente più precisa, soddisfacente e naturale. Grazie alla potenza extra delle console di nuova generazione, tutte le gare sia online che offline saranno ora ancora più avvincenti, con 20 piloti in competizione per la vittoria!



Su PS5 i fan di RIDE 4 sperimenteranno la potenza del feedback tattile avanzato di PS5 DualSense, che consente ai giocatori di sentire le vibrazioni dei loro veicoli proprio come quando li guidano per strada. Le leve dell’acceleratore e dei freni avranno una loro resistenza per trasmettere la stessa sensazione delle loro controparti nella vita reale. Grazie al nuovo SSD, i tempi di caricamento saranno notevolmente ridotti. Ciò significa tempi di attesa più brevi prima di qualsiasi gara, ma anche una migliore esperienza di gioco durante le competizioni. Questo perché offrirà uno streaming di texture molto più veloce, facendo immergere meglio i giocatori negli ambienti mentre accelerano a 300 km / h.

In RIDE 4, Milestone ha collaborato con due dei marchi più iconici del mondo delle due ruote, Yamaha Motor e Bridgestone. Yamaha Motor, il partner principale di Milestone per RIDE 4, sarà presente anche sulla Steelbook della RIDE 4 Special Edition, dedicata all’iconica Yamaha R1 2020, che offrirà anche l’accesso al Season Pass.



Paolo Pavesio, Marketing e Motorsport Director, Yamaha Motor Europe ha dichiarato: “con Milestone e RIDE 4 abbiamo fatto grandi passi in avanti non solo verso i nostri fan e clienti, ma anche verso gli amanti delle moto in generale. Per noi come azienda è importante coltivare la passione e aprire la nostra famiglia a tutti coloro i quali condividono il nostro stesso amore, utilizzando l’esperienza on-line come porta d’ingresso alla “vera” moto o per ampliare l’esperienza off-line anche a casa. Alla fine, è semplicemente un’espressione diversa della stessa emozione, quindi non è un caso che Yamaha sia tra i pionieri del mondo eSports. In questo importante anno in cui celebriamo il nostro 65 ° anniversario, abbiamo scelto Milestone – un partner che condivide i nostri valori e la nostra visione di innovazione e adrenalina – per “portare il gioco al livello successivo” e dimostrare che da un lato siamo orgogliosi della nostra eredità, ma dall’altra non vediamo l’ora che arrivino i prossimi 65 anni… almeno! Ad essere sincero, non vedo l’ora di avere presto una copia di RIDE 4 nella mia console… ”.



“In qualità di leader globale nelle soluzioni di mobilità, Bridgestone ha sempre abbracciato lo spirito dei veri motociclisti, supportandoli con i suoi prodotti e la sua tecnologia, sia che stiano viaggiando con la loro moto, godendosi uno splendido panorama, o correndo a 300 km / h su una pista. “, Ha dichiarato Nico Thuy, Head of Motorcycle Business presso Bridgestone EMIA. “Questa partnership con Milestone e RIDE 4, ci dà l’opportunità di avvicinarci ancora di più a questa community appassionata, permettendo loro di sperimentare il nostro vasto portfolio di pneumatici anche quando gareggiano online o semplicemente si rilassano con un giro nel mondo virtuale”.



Sono aperti anche i pre-order digitali di RIDE 4: chiunque prenoti la Standard Edition su PS4 e Xbox One, riceverà un Bonus Pack con 2 moto iconiche, 5 nuovi eventi e 1 achievement / trofeo aggiuntivo, mentre il Bonus Pack per la prenotazione della Special Edition conterrà 4 moto iconiche, 10 nuovi eventi, 2 obiettivi / trofei aggiuntivi e 3 giorni di accesso anticipato prima del lancio. Su Steam, il bonus pre-order garantirà uno sconto del 10% sul prezzo del gioco, 2 moto iconiche, 5 nuovi eventi e 1 achievement aggiuntivo.



RIDE 4 sarà pubblicato l’ 8 Ottobre, 2020 per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC/STEAM e il 21 Gennaio, 2021 per PlayStation 5 e Xbox Series X.

