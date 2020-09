Oliver Stone : Nella guerra dei vaccini, meglio Putin di Trump

In un'intervista a Fanpage, il Oliver Stone - regista di 'Platoon', 'JFK' e decine di altri capolavori di Hollywood, in Italia da qualche settimana per partecipare alla promozione della sua autobiografia "Cercando la luce" - racconta del rapporto con i suoi genitori, dei suoi film di successo, dei fallimenti, dei retroscena di Hollywood e affronta il tema della guerra dei vaccini anti-Covid tra Trump e Putin.

"All'università ho imparato l'arte cinematografica e come si fa un film. E il mio libro parla proprio di quello, come è possibile realizzare i propri sogni e come un ragazzo si trasforma un uomo" dichiara Oliver Stone e sottolinea "Nel mio percorso ho imparato l'importanza del fallimento. Il fallimento fa parte del successo, perché il successo non è mai gratis. Ha un suo prezzo, a volte altissimo…".

Secondo il regista, un film come JFK oggi non sarebbe possibile, con tutta l'attività investigativa che ha richiesto, e spiega "Dal 2001 negli USA si è accentuata la vena conservatrice e reazionaria del Paese, la verità è che dalle ferite del Vietnam non abbiamo imparato nulla…". Nella guerra dei vaccini anti-Covid tra Trump e Putin il regista di "The Putin Interviews" risponde scherzosamente: "Scelgo quello della Russia".