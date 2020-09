Boss in Incognito, Max Giusti torna in Rai : torno dove ho iniziato!

In un'intervista a Fanpage.it Max Giusti, il nuovo conduttore di «Boss in Incognito», racconta la nuova edizione del docu-reality che torna a due anni di distanza su Rai2.

"Sensazioni positive perché torno dall'editore degli italiani, l'editore che mi ha regalato anni stupendi, tredici per la precisione. - spiega Max Giusti che torna in Rai dopo tanti anni - Ho avuto una bellissima storia d'amore con Nove e adesso torno dove ho iniziato".



Il docu-reality, che racconta il mondo del lavoro attraverso gli imprenditori che decidono di guardare la loro attività dal punto di vista dei dipendenti, vedrà il conduttore all'interno delle aziende, mascherato e con un nome di fantasia: "Sono figlio di un metalmeccanico e di una commessa e ho sempre lavorato in vita mia, ho fatto i lavori di fatica vera quindi mi sono trovato benissimo a contatto con questo mondo. - spiega Max Giusti - La vera difficoltà è stata quella di essere una persona travestita e camuffata e con un'altra identità, restando però nella vita vera - e aggiunge - È stato difficile, in tempo di Covid soprattutto, ascoltare le testimonianze di tanti lavoratori, già caricati delle loro difficoltà personali. È stata un'esperienza umana molto forte".

"Mi sento «uomo Rai» se penso di essere entrato dalla porta di servizio e di essermi tolto tante soddisfazioni. - racconta il conduttore - Io però mi ritengo uomo di tutti, non ho mai avuto schieramenti politici e mi sono sempre ritenuto un uomo libero che fa la televisione di tutti i colori e per tutte le età". E, infine, su cosa manca alla sua lunga carriera, rivela "Il Festival di Sanremo. Perché è il programma che ogni conduttore sogna di fare".