Voglia di suonare? Ecco le chitarre migliori per iniziare

Sei di fronte al tuo sogno di potere suonare una chitarra elettrica e non sai da dove iniziare? Seguici e ti aiuteremo a conoscere tutto quello che ti serve.

Stai per entrare nel mondo della musica e sogni di suonare una chitarra elettrica pensando ai tuoi idoli. Ma ad un certo punto, inevitabilmente ti chiedi? E ora? Da che parte comincio?

Non sai quale sia la migliore chitarra elettrica per te? Fender, Gibson o Ibanez? Meglio una economica o costosa? Quale è la migliore per suonare rock? Metal? Blues? E per il jazz? Ecco qualche utile consiglio che ti aiuterà nella scelta

Le chitarre migliori per iniziare

Sei un musicista alle prime armi in cerca del primo strumento. E stai cercando di informarti per scegliere il regalo perfetto per te o per il tuo amico chitarrista. Ecco i consigli per l'acquisto della migliore chitarra elettrica.

Sicuramente, vorrai avere qualcosa che sia un mix tra convenienza, affidabilità, versatilità e facilità di utilizzo. Molti brand producono strumenti che si possono tranquillamente definire le migliori chitarre elettriche economiche. Aldilà del prezzo che è sicuramente abbordabile, offrono un suono eccezionale e un’ottima esperienza seppure con un budget limitato.

Molte chitarre entry level sono disponibili anche nelle versioni 3/4 e 1/2. Sono dunque strumenti più piccoli e potrebbero essere adatte anche ai ragazzini che si approcciano per la prima volta allo strumento.

Chitarre elettriche economiche, sì, ma Fender

A parte le diverse forme e stili musicali a cui ognuno di noi è abituati, ci sono altre considerazioni da fare. Ogni chitarra elettrica ha una impostazione differente: non ci saranno mai due chitarre identiche, della stessa gamma e dello stesso suono.

Per evitare di scegliere una chitarra elettrica economica che si riveli essere di bassa qualità, il consiglio è di affidarti a marchi famosi e scegliere le migliori chitarre elettriche a partire da soli 300 euro. Affidandoti a brand come Fender o Gibson potrai star certo che anche uno strumento di basso costo garantirà tutta la qualità di cui hai bisogno.

E' bene far tesoro che a volte la riduzione del prezzo equivale a una riduzione della qualità dello strumento, ma i brand non vogliono rischiare la loro reputazione dando un prodotto scadente.

La casa americana Fender è una delle aziende più famose nella produzione di chitarre elettriche. La Stratocaster è sicuramente una delle chitarre elettriche più conosciute al mondo e utilizzate dai più grandi chitarristi, da Eric Clapton a Jimi Hendrix e David Gilmour, ad esempio.

La sua tipica forma è ormai leggenda. La chitarra elettrica si adatta perfettamente a stili come il rock e il blues. È uno strumento versatile che dona comfort e stile. È il punto di riferimento della maggior parte dei chitarristi che vogliono uno strumento di qualità.

La Strato è dotata di tre pickup “single coil”, che offrono una gamma di toni diversi, ed è senza dubbio una delle chitarre più semplici da prendere e suonare. Chi suona musica più pesante tende ad ignorare questo modello perché i pickup non sono adatti a suoni troppo rockettari o addirittura metal.

La Telecaster è l’altro modello di Fender famoso in tutto il mondo. Generalmente, hanno un suono più adatto per stili come country e indie. Sono dotati di due pickup single coil, con il pickup più vicino al ponte che offre la massima chiarezza, mentre il pickup al manico ha un suono più arrotondato.

Chitarre elettriche Gibson

Uno dei principali competitor di Fender è Gibson con la sua straordinaria versione Les Paul. Per anni le due case americane si sono scontrate nel settore musicale e tutt’oggi è impossibile dire qual è la chitarra migliore. È una questione di gusti è giusto dire. Entrambe hanno un suono inconfondibile e la realtà è che sono entrambe delle chitarre straordinarie.

Introdotta da Gibson negli anni ’50, la Les Paul offre un’esperienza diverse perché è realizzata in mogano, il che le fornisce un tono più caldo e più sostenuto. Le Les Paul di solito sono dotate di due pickup humbucker, che aggiungono circonferenza e rotondità extra al timbro e rendono ideali questi modelli per i musicisti che cercano un suono più deciso.

Tra le migliori chitarre elettriche Gibson c’è anche il modello SG, riconosciuto in tutto il mondo come la “Diavoletto”. Nonostante la fama, è sicuramente una chitarra elettrica meno utilizzata della Les Paul. La Diavoletto si adatta a stili come rock e blues ed è stata utilizzata da artisti come Angus Young degli AC/DC e Tony Iommi dei Black Sabbath. Il corpo SG è notevolmente più sottile di una Les Paul, con le doppie spaccate che offrono un accesso significativamente migliore ai tasti più alti.